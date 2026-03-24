Ue-Australia/3. Agricoltura europea preoccupata

Scatena subito le reazioni del mondo agricolo organizzato la firma dell'accordo tra Ue e Australia. I primi a dire no sono i rappresentanti del Copa e Cogeca che, in un comunicato ufficiale intitolano: "continua la serie negativa per l'agricoltura europea: la Commissione concede nuove agevolazioni tariffarie all'Australia in settori sensibili". "L'annuncio, avvenuto nelle prime ore del mattino a...