Cinema e vino, Camigliano col Red Line Festival

L’azienda Camigliano, storica realtà del territorio del Brunello di Montalcino guidata dalla famiglia Ghezzi, conferma per il secondo anno consecutivo il proprio impegno a favore della cultura e del territorio sostenendo la terza edizione del RED LINE International Film Festival, in programma a Montalcino da mercoledì 10 a domenica 14 giugno 2026.

Il festival, che punta a confermare il successo di gradimento riscosso durante la seconda edizione grazie all’alto livello delle proposte selezionate, tornerà ad animare Montalcino con opere cinematografiche provenienti da tutto il mondo, confermandosi come un appuntamento internazionale dedicato al cinema di qualità.

Il concorso si articolerà nelle tre categorie principali Best Feature Film, Best Documentary Film e Best Short Film, alle quali si aggiungono quest’anno le nuove sezioni Best Director e Best Cinematography. Per i più giovani tornerà l’apprezzato appuntamento RED Line Kids.

A presiedere la giuria internazionale 2026 sarà Vanessa Thorpe, giornalista ed editorialista del quotidiano The Observer, affiancata dal critico cinematografico Roberto Chiesi, il direttore della fotografia Patrick Tresch e il regista Paolo Benvenuti, figure di riferimento nel panorama cinematografico.

Il festival è organizzato dall’associazione Iniziative di Solidarietà OdV e da Office Number Four con la compartecipazione economica del Comune di Montalcino e il contributo delle aziende agricole Col d’Orcia e Camigliano, cantine storiche nella produzione del Brunello.

“Sosteniamo il cinema perché, come il vino, è memoria e visione, è il racconto di chi siamo stati e di chi stiamo diventando - spiega Silvia Ghezzi responsabile Relazioni esterne e comunicazione di Camigliano - Come azienda di Brunello crediamo che il valore più grande non sia la velocità, ma la profondità. Il vino e il cinema condividono lo stesso destino: non si consumano in fretta, si vivono. E lasciano un segno”.

Camigliano, in qualità di sponsor, ospiterà registi, attori e operatori del Festival all’interno del proprio borgo, offrendo ai protagonisti un’esperienza autentica in un luogo unico. Qui le vigne circondano il paese e la tenuta si sviluppa al centro, creando un’unica anima condivisa tra villaggio e azienda. In questa suggestiva cornice sarà organizzata anche un’esclusiva degustazione dei prestigiosi vini di Camigliano, dedicata ai protagonisti del Festival. Sarà, inoltre, offerto dall’azienda un welcome drink in occasione della prima proiezione serale nella Fortezza di Montalcino.

Con il sostegno al festival Camigliano conferma il proprio ruolo centrale come partner della manifestazione, contribuendo a rafforzare il legame tra il territorio di Montalcino, il mondo del vino e la cultura. Camigliano, azienda guidata dalla famiglia Ghezzi fin dal 1957, sorge e presiede la frazione di Montalcino, Camigliano e rappresenta un unicum per la sua conformazione. Si tratta di un borgo che vive insieme ai suoi vigneti.

Le vigne circondano il paese e la tenuta presiede al centro, creando un'unica anima condivisa fra villaggio e azienda. Qui il vino non nasce solo dalla terra, ma dal legame profondo tra famiglia, comunità e tradizione. Le vigne, posizionate tutt’intorno al paese, producono circa 330.000 bottiglie tutte con Certificazione Biologica.

La quasi totalità della produzione è rappresentata dal Brunello di Montalcino DOCG, premiato quest’anno dal prestigioso Wine Spectator come primo Brunello nella top 100 dei vini italiani più prestigiosi (5° tra tutti i vini italiani).