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CLARA MOSCHINI

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Diageo si vende la squadra di cricket

Cessione a un consorzio dei Royal Challengers Sports Private: operazione da 1,5 miliardi di euro

In attesa che il nuovo ceo Dave Lewis dia la stura al "rimpasto della sua squadra operativa" che, tradotto, suona come una "significativa ristrutturazione" del team dirigenziale (leggi notizia EFA News), Diageo, la multinazionale degli spirit che ha in pancia, tra gli altri marchi, il whisky Johnnie Walker e la mitica birra Guinness si libera della sua storica squadra di cricket indiana.  È di ogg...

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EFA News - European Food Agency
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