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Diageo "tiene botta" nonostante il tradimento degli Usa
Terzo trim: vendite +0,3% grazie a Europa e Sudamerica
I problemi di Diageo negli Stati Uniti frenano l'aumento previsto delle vendite di birra Guinness ai Mondiali di calcio di luglio 2026. È questo, di fatto, lo scenario di fronte a cui si trova la multinazionale degli spirit proprietaria anche di Johnnie Walker, a poche ore dalla pubblicazione dei dati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026. I dati trimestrali, è bene dirlo, superano le previsioni d...
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EFA News - European Food Agency
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