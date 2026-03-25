Winelivery è sbarcato a Genova

Winelivery continua la sua espansione retail e annuncia l’apertura di un nuovo Winelivery Bar&Enoteca a Genova, in Via Giordano Bruno 12 R, nel quartiere della Foce, una delle zone più vivaci e strategiche della città. L’inaugurazione ufficiale è stata resa speciale dalla collaborazione con la storica Cantina Berlucchi.

A rendere questa apertura ancora più significativa è la storia dell’affiliato, che fa parte del network Winelivery dal 2023 con il servizio di delivery. Dopo tre anni di positiva collaborazione, ha deciso di affidarsi al brand anche per l’apertura del suo primo locale fisico, consolidando un rapporto di fiducia e confermando il valore del modello Winelivery.

"Siamo nati con il servizio di delivery 3 anni fa, crescendo insieme ai nostri clienti e alla nostra passione per il buon vino - dichiara l’affiliato - Oggi quel percorso diventa un luogo fisico: Winelivery Bar & Enoteca Genova, dove la ricercatezza dei prodotti si sposa con il calore di un sorriso. Un traguardo raggiunto anche grazie al supporto fondamentale dello staff Winelivery, che ci ha guidati con professionalità e per il quale proviamo grande gratitudine. Ora tocca a noi: siamo pronti ad accogliervi e a dimostrarvi che qui troverete una cordialità autentica, un’atmosfera tranquilla e una varietà di prodotti d’eccellenza, difficilmente riscontrabili altrove".

Il nuovo locale è aperto tutti i giorni, ad eccezione del martedì, dalle 17 alle 24 e offre un ambiente accogliente in cui degustare vini accuratamente selezionati tra etichette nazionali e internazionali, birre artigianali, cocktails e spirits selezionati con cura, mantenendo lo stile e la cura dell’esperienza Winelivery.

Situato in un’area elegante, centrale e comodamente raggiungibile sia dal centro città che dal lungomare di Corso Italia, il locale si inserisce in un quartiere ricco di servizi, attività commerciali e punti di interesse, rendendolo una posizione ideale per un format come il Bar&Enoteca Winelivery. Un luogo pensato per accogliere chi cerca un calice di qualità, un momento di relax o un regalo speciale.

“Questa apertura consolida ulteriormente il nostro percorso di crescita e presenza sul territorio: Genova è una città strategica e siamo felici che un affiliato già parte della famiglia Winelivery abbia scelto di sviluppare con noi anche un locale fisico. È un segnale concreto della solidità del nostro modello e del valore della relazione con i nostri partner” afferma Lorenza Leggio, COO di Winelivery.



