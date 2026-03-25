BolognaFiere, fatturato oltre i 300 milioni

Il consiglio di amministrazione di BolognaFiere S.p.A., società quotata sul segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025.L'esercizio si è chiuso con ricavi a 306,7 milioni di euro (+12% sul 2024), ebitda a € 52,5 milioni (+19% sul 2024), pari al 17% dei ricavi. L'ìebit è stato pari a €29,1 milioni (+63% r...