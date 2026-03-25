Macfrut 2026: spazio alla cooperazione allo sviluppo

La Cooperazione italiana partecipa a Macfrut 2026, la fiera internazionale di riferimento per la filiera ortofrutticola, in programma dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre, con uno stand di circa 300 metri quadrati, la presenza di dieci sedi estere dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), delegazioni istituzionali e produttori provenienti dai Paesi partner. In agenda anche tre panel tematici dedicati ad agroecologia, sviluppo rurale e strumenti finanziari per lo sviluppo sostenibile. Obiettivo della partecipazione è rafforzare il dialogo tra Cooperazione, filiere agroalimentari e Sistema Italia, valorizzando esperienze legate a programmi realizzati in Medio Oriente, Africa, America Latina e Asia.

“Macfrut non è solo una fiera di settore, bensì una piattaforma concreta dove si incontrano cooperazione allo sviluppo e internazionalizzazione del Sistema Italia. Tale connubio contribuisce allo sviluppo delle filiere agricole nei Paesi partner, alla valorizzazione dei territori e alla creazione di opportunità economiche per le comunità rurali. L’agricoltura è oggi al centro di grandi sfide globali, dalla sicurezza alimentare al cambiamento climatico fino alla gestione sostenibile delle risorse naturali. È su questi temi che la Cooperazione italiana lavora ogni giorno sul campo, accompagnando produttori, istituzioni e territori nella trasformazione dei sistemi agroalimentari”, spiega il direttore di Aics Marco Riccardo Rusconi.

“Macfrut si distingue per la sua vocazione globale, accogliendo espositori provenienti da cinque continenti. In questo scenario, la collaborazione con la Cooperazione italiana riveste un ruolo strategico. Da cinque edizioni condividiamo un percorso volto all’internazionalizzazione delle filiere e alla cooperazione allo sviluppo. La nostra fiera, infatti, si contraddistingue come hub di opportunità e conoscenza, un luogo dove incontrare e scoprire le più recenti innovazioni del settore e confrontarsi con i principali buyer ed esperti a livello mondiale: elementi chiave nei programmi di cooperazione che riguardano il comparto agrifood”, aggiunge Patrizio Neri, presidente di Macfrut.

Lo spazio espositivo della Cooperazione ospiterà dieci Sedi estere dell’Agenzia – Tirana, Bogotà, San Salvador, L’Avana, Tunisi, Gerusalemme, Beirut, Maputo, Kampala, Hanoi – con due speciali focus: uno dedicato all’America Latina ed uno all’Albania con il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo di Tirana quale co-organizzatore dello stand. Durante la fiera saranno organizzati tre panel tematici dedicati all’agroecologia, ad alcune esperienze di sviluppo rurale in America centrale e al ruolo degli strumenti finanziari legati a programmi del Piano Mattei come “Green Cities” e “Caam” (Centro Agroalimentare di Manica, in Mozambico). All’interno dello stand sono inoltre previsti incontri B2B, approfondimenti e degustazioni di prodotti provenienti dalle filiere sostenute dalla Cooperazione, tra i quali caffè, cacao, vaniglia, frutta disidratata, infusi alla moringa e derivati della cassava.