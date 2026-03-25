Parmigiano Reggiano, utili del consorzio in crescita

L’assemblea generale dei consorziati del Parmigiano Reggiano, tenutasi oggi presso l’Auditorium Paganini di Parma, ha approvato con il 100% dei consensi il bilancio consuntivo 2025, che si è chiuso con un utile di esercizio di 192.679 euro (vs. 158.447 nel 2024): il totale ricavi è stato di 59.787.137 euro a fronte di un totale costi di 59.267.944 euro.L’assemblea ha inoltre approvato con il 92,5% d...