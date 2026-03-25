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Morellino Scansano in crescita
Stock complessivo si attesta a 9,44 mln bottiglie
L’assemblea dei soci del Consorzio Morellino di Scansano ha approvato il bilancio consuntivo, confermando un andamento positivo della denominazione anche in uno scenario di mercato non semplice per il comparto vitivinicolo regionale e nazionale. Il Morellino di Scansano Docg infatti chiude il 2025 con un incremento del +4%, un risultato che evidenzia la solidità della denominazione e la capacità di...
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EFA News - European Food Agency
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