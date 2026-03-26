Xenia Hotel, 2025 ebitda in calo per colpa di Italica Turismo

Crescita del perimetro industriale e risultato impattato da fattori temporali legati alla fase di crescita accelerata e dal timing dell’operazione di acquisizione del gruppo Italica Turismo. Sono questi i principali driver del 2025 di Xenia Hôtellerie Solution S.p.a. Società Benefit, hospitality company con servizi di accommodation, tour operator Incoming e catena alberghiera Phi Hotels quotata su Euronext Growth Milan, comunicati dal consiglio di amministrazione riunitosi oggi per approvare il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025.

L'ìeserciio si è chiuiso con ricavi a 72 milioni di euro in rialzo rispetto a 57,1 milioni del 2024. Tutti i business hanno contribuito alla crescita dei ricavi: l’Accommodation ha contribuito per € 50,8 milioni, rispetto a € 43,7 milioni nel 2024, e Phi Hotels per € 21,3 milioni, rispetto a € 13,4 milioni nel 2024.

L'ebitda 2025 si è attestato a 800 mila euro da € 2,7 milioni nel 2024. Il risultato netto è di € -2,6 milioni, dall'attivo di 200 mila euro del 2024: il risultato economico negativo registrato nel 2025, sottolinea la società, "riflette prevalentemente un disallineamento temporale tra costi sostenuti e ricavi attesi. Tale dinamica è riconducibile in via principale al timing dell’acquisizione del gruppo Italica Turismo completata a fine ottobre 2025 (leggi notizia EFA News) e, più in generale, a una fase di crescita per linee esterne particolarmente intensa e accelerata".

La posizione finanziaria netta è a € 17 milioni, da € 7,9 milioni nel 2024 mentre la posizione finanziaria netta Ifrs è a € 38,5 milioni, da € 14,7 milioni nel 2024. In crescita le dimensioni della socieytà che, col marchio Phi Hotels, conta 17 alberghi al 31 dicembre 2025 rispetto ai 10 al 31 dicembre 2024 e già 19 nei primi tre mesi del 2026.

Il cda ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti in seduta ordinaria per il prossimo 28 aprile 2026, in prima convocazione e, occorrendo, per il 29 aprile 2026, in seconda convocazione.

“Il 2025 - spiega Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia S.p.a - è stato l’anno in cui Xenia ha costruito la piattaforma industriale su cui crescere nei prossimi anni. I ricavi sono cresciuti del 26%, il perimetro si è quasi raddoppiato e abbiamo integrato una realtà turistica di grande valore come il gruppo Italica. La perdita registrata è stata determinata principalmente da un fattore tecnico-temporale: tale acquisizione si è chiusa a ottobre, a stagione conclusa, e abbiamo dovuto sostenere i costi di preparazione senza i corrispondenti ricavi. La società è entrata nel 2026 con una base dimensionale significativamente ampliata e con le condizioni per una progressiva normalizzazione della redditività. Il percorso resta coerente con le linee guida del Piano”.