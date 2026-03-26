Granarolo al servizio dei professionisti

Granarolo rafforza ulteriormente la propria offerta nel mercato dei prodotti per il canale professionale con il lancio del nuovo Formaggio Fresco Spalmabile Granarolo Expert, ampliando la gamma che, dal suo lancio nel 2020 a oggi, ha registrato una crescita significativa sia in termini di referenze, che coprono sempre più bisogni ed esigenze, sia di rilevanza strategica.

Negli ultimi anni il mondo della ristorazione e della pasticceria professionale ha vissuto un processo di forte sviluppo: il successo di numerosi format televisivi dedicati al food, unito a consumatori sempre più attenti ed esigenti, ha contribuito a un innalzamento delle competenze dei professionisti e a una domanda crescente di ingredienti con caratteristiche tecniche sempre più specifiche per assicurare alte performance durante l’utilizzo.

All’interno di questo scenario, la linea Granarolo Expert si propone come gamma di riferimento nel mondo degli ingredienti, del latte e dei formaggi, ed è passata dalle 4 referenze del lancio nel 2020 alle 19 attuali, con un piano di ampliamento che continuerà nei prossimi anni per offrire al mondo della ristorazione e della pasticceria soluzioni sempre più mirate per rispondere alle esigenze dei professionisti, che coniughino specifiche caratteristiche tecniche con la garanzia della qualità riconosciuta Granarolo, la più grande filiera italiana del latte, non solo per i consumatori finali ma anche per il canale professionale.

La linea completa è stata presentata con successo anche all’Icc Industry Chain Circle 2026, l’evento che ha riunito a Milano i protagonisti dell’industria Food & Beverage e le principali catene della ristorazione organizzata, che hanno condiviso visioni, dati e scenari sul futuro della filiera del Fuori Casa.

I prodotti distintivi della gamma si strutturano su tre pilastri, ciascuno sviluppato e testato in collaborazione con realtà riconosciute come massimo livello in ambito professionale: i prodotti core come il latte insieme ad Aibar - Accademia Italiana Baristi (www.accademiaitalianabaristi.it), i prodotti ingrediente come burro, panna e mascarpone con Ampi - Accademia Maestri Pasticceri Italiani (www.accademia-maestri-pasticceri-italiani.it) e le referenze di mozzarella testate con la Scuola Italiana Pizzaioli (scuolaitalianapizzaioli.it).

L’ultima nata della linea Granarolo Expert è la nuova referenza Formaggio Fresco Spalmabile, disponibile dal 7 aprile nel formato professionale da 1,5 kg con coperchio richiudibile antispreco, che si pone l’obiettivo di intercettare le esigenze sempre più specifiche e tecniche dei professionisti della ristorazione attraverso un prodotto con caratteristiche distintive: - trasversale e versatile, adatto a un ampio ventaglio di preparazioni; - ideale per ristoranti e pizzerie, per antipasti, dolci al piatto e ricettazioni moderne; - perfetto anche per la pasticceria salata, mignon e cheesecake; - caratterizzato da una texture cremosa e un gusto equilibrato, sviluppato per esaltare gli altri ingredienti senza sovrastarli.

Con questa nuovo lancio, Granarolo aggiunge un altro tassello a supporto dell’evoluzione del Food Service e del mondo della ristorazione con referenze sviluppate per soddisfare le reali esigenze dei professionisti, mantenendo al centro la qualità della materia prima, da sempre tratto distintivo del Gruppo.