Vinitaly/2. Copagri celebra biodiversità della viticoltura nazionale

La Copagri intende continuare a giocare un ruolo da protagonista al Salone internazionale dei vini e distillati Vinitaly, la cui 58° edizione è in programma dal 12 al 15 aprile a Verona, grazie a una presenza ancora più radicata, a uno spazio espositivo rinnovato e a un ricco programma di incontri di approfondimento, confronti e wine tasting, ideati per presentare il meglio delle cantine associate.

La Copagri sarà presente alla rassegna enologica con un proprio spazio espositivo situato nel padiglione 7 stand E11-F10, dove ha organizzato numerose iniziative per animare la quattro giorni veronese, dando grande risalto alle eccellenze enologiche della viticoltura tradizione e biologica, portate in fiera da decine di cantine associate provenienti da tutta la Penisola, a testimonianza della grande varietà del vigneto Italia.

“Al centro dei riflettori ci saranno proprio la qualità e la biodiversità della viticoltura nazionale, che nell’annata appena trascorsa ha fatto registrare numeri di tutto rispetto, con oltre 40 milioni di ettolitri prodotti da più di mezzo milione di imprese, che danno occupazione a quasi 900mila persone e generano un fatturato annuo di circa 14 miliardi di euro”, sottolinea il presidente della Copagri Tommaso Battista, informando che “ampio spazio sarà poi riservato all’eccellenza della viticoltura biologica, caratterizzata da una produzione di oltre 3 milioni di ettolitri spalmata su quasi 135mila ettari di terreni”.

L’elevata qualità del vino e le differenze produttive che fanno grandi i diversi territori del Belpaese saranno messe in mostra grazie a decine di etichette provenienti da tutta l’Italia e presentate in Fiera dalla viva voce dei produttori Copagri. Nello spazio espositivo della Confederazione, in particolare, faranno bella mostra di sé le seguenti cantine associate: Tenuta Massanova di Perdifumo (Sa), Azienda vitivinicola Peruzzi Colette di Maiolati Spontini (An), Azienda agricola Mrella di Offida (AP), Vineria Intini di Putignano (Ba), Vini Nardò di Canosa di Puglia (Bt), Azienda agricola Tatamà di San Vito dei Normanni (Br), Tenute Pitzalis di Sorgono (Nu), Cantina Ziu Andria di Dorgali (Nu), Cantina agricola Salis di Oliena (Nu), Cadeddu Vitivinicola di Atzara (Nu), Cantina Miccio di Geraci Siculo (Pa) e Cantina sociale La Visazza di Partinico (Pa).

Quanto al programma delle iniziative, si parte domenica 12 aprile, con il taglio del nastro dello stand Copagri previsto nel pomeriggio alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni, seguito da un Organic wine tasting; a seguire, lunedì 13 aprile, spazio all’eccellenza delle produzioni vitivinicole del Veneto e della Puglia, con due distinti wine tasting in programma alle 11.00 e alle 16.00; analoghi wine tasting, dedicati alle produzioni di Marche, Campania, Sicilia e Sardegna, caratterizzeranno le successive giornate di martedì 14 e mercoledì 15 aprile, con i medesimi orari; a completare il tutto, oltre ad approfondimenti sulla situazione della viticoltura tradizionale e bio, saranno i numerosi incontri con i tantissimi rappresentanti della politica nazionale presenti in fiera.