Logistica, il 25% delle merci Ue viaggia ancora su strada

Circa due terzi, ossia il 67%, di tutto il trasporto merci effettuato all'interno del territorio dell'UE nel 2024 è avvenuto via mare. Lo sottolinea Eurostat nel suo report sui dati della ripartizione modale del trasporto merci secondo cui nel 2024 il trasporto merci su strada ha rappresentato il 25,7%, mentre quello ferroviario il 5,4%. La navigazione interna ha rappresentato l'1,7% e il trasporto aereo lo 0,2%.

Rispetto al 2014, la quota del trasporto marittimo è diminuita leggermente di 2,5 punti percentuali, mentre il trasporto su strada è stata l'unica modalità a registrare un aumento, pari a 3,3 punti percentuali. Il trasporto ferroviario ha registrato un calo di 0,3 punti percentuali, la navigazione interna di 0,5 punti percentuali, mentre per il trasporto aereo non si sono registrate variazioni.

Il trasporto marittimo è stato la principale modalità di trasporto merci in 15 dei 22 paesi UE con sbocco sul mare, mentre in 9 paesi ha rappresentato oltre il 70% del trasporto merci. In totale, 14 paesi hanno registrato un calo rispetto a dieci anni fa. Finlandia (-12,4 punti percentuali), Svezia (-11,2 punti percentuali) e Romania (-7,2 punti percentuali) hanno riportato i cali maggiori rispetto al 2014.

Nel frattempo, il trasporto merci su strada è stata la principale modalità di trasporto merci in 11 paesi nel 2024. Negli ultimi 10 anni, 21 paesi hanno registrato un aumento di questa quota. Gli incrementi maggiori sono stati osservati in Lituania (+22,4 punti percentuali), Lettonia (+22,0 punti percentuali) e Romania (+14,8 punti percentuali).