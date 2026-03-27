Intesa Sanpaolo finanzia Whysol Renewables

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha partecipato, insieme a un pool di istituti finanziari, a un finanziamento green del valore complessivo di € 319 milioni in favore del Gruppo Whysol Renewables, piattaforma attiva nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica.

Il finanziamento consentirà a Whysol ION Holding di sostenere un importante piano di crescita nel Mezzogiorno, per una capacità complessiva di circa 328 MW, attraverso la realizzazione di 2 impianti di stoccaggio energetico a batteria (BESS) e 4 impianti agrivoltaici in Puglia, Sardegna e Campania.

L’operazione rappresenta una delle transazioni più innovative nel panorama energetico nazionale, per la combinazione unica di infrastrutture agrivoltaiche e sistemi di accumulo energetico di nuova generazione.

Nell’ambito del finanziamento, la Divisione IMI CIB ha agito in qualità di original lender, structuring mandated lead arranger, global coordinator, hedging bank, green loan coordinator e bookrunner, oltre a banca agente, issuing bank e banca depositaria.

Intesa Sanpaolo conferma così il proprio impegno a sostenere progetti ad alto contenuto innovativo, contribuendo allo sviluppo di infrastrutture energetiche sostenibili e alla diffusione di modelli avanzati di produzione e gestione dell’energia. La Banca continua a supportare la transizione energetica accompagnando imprese e territori in percorsi di crescita responsabile, con l’obiettivo di generare valore duraturo per l’economia, l’ambiente e le comunità locali.





