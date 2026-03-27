Iwb Italia, Alessandro Vella nuovo ad

Il consiglio di amministrazione di IWB Italia S.p.A., società controllata dal Gruppo Italian Wine Brands, ha nominato in data odierna Alessandro Vella amministratore delegato della società. Vella subentra a Giorgio Pizzolo, che mantiene la carica di presidente, garantendo continuità e supporto nel passaggio di consegne.

Entrato nel Gruppo Italian Wine Brands nel 2024 come Direttore Generale di IWB Italia, Alessandro Vella vanta una consolidata esperienza nel settore vitivinicolo, avendo ricoperto ruoli apicali di Direzione Generale e Commerciale in primari gruppi del settore, in Italia e all’estero.

IWB Italia S.p.A. rappresenta la principale società del Gruppo ed è attiva nella produzione e nella vendita di vini a clienti wholesale sui principali mercati internazionali.

“Accogliamo con grande soddisfazione la nomina di Alessandro Vella, al quale rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro - sottolinea Alessandro Mutinelli, presidente e amministratore delegato del Gruppo Italian Wine Brands - Nei prossimi anni sarà chiamato a rafforzare ulteriormente la struttura commerciale e di marketing della società, sia in Italia sia sui mercati internazionali".

"Il consiglio di amministrazione - aggiunge Mutinelli - ha inoltre conferito le deleghe in materia di amministrazione, finanza e controllo alla consigliera Gabriella Fabotti, alla quale va il nostro pieno sostegno. Con queste nomine, il Gruppo si dota di un management di elevato profilo in tutte le funzioni chiave, a conferma della determinazione con cui affrontiamo le prossime fasi di sviluppo. Desidero infine ringraziare il dott. Giorgio Pizzolo per la professionalità e la dedizione dimostrate, certo che continuerà a dare un contributo significativo nel suo ruolo di presidente”.























