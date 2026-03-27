Assica: opportunità in Vietnam per eccellenze italiane

Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Ivsi – Istituto Valorizzazione Salumi Italiani hanno portato l’eccellenza della salumeria italiana in Vietnam con uno stand espositivo alla fiera Food and Hospitality Vietnam 2026 che si è conclusa ieri (24-26 marzo a Ho Chi Minh City).Nel corso dei tre giorni di manifestazione, il personale qualificato presente allo stand ha fornito informazioni sull’Associazione, sui prodotti e sulle opportunità di esportazione. Si sono inoltre susseguiti momenti di degustazione guidati dallo chef Cristian Broglia, impegnato nella valorizzazione di caratteristiche, abbinamenti e peculiarità territoriali dei salumi italiani selezionati per la promozione in fiera. Tali attività hanno fatto da significativa cornice ai numerosi incontri con operatori Horeca che le aziende associate arrivate nel sudest asiatico hanno avuto l’opportunità di concretizzare.

“La partecipazione di Assica alla Food and Hospitality Vietnam 2026 ha confermato l’obiettivo di rafforzare i rapporti con i partner locali, favorire la conoscenza del made in Italy agroalimentare e sostenere l’export dei salumi italiani in un’area che guarda con sempre maggiore interesse alla qualità delle produzioni europee”, ha dichiarato Davide Calderone, direttore di Assica, il quale ha anche aggiunto che “eventi come questo rappresentano uno degli strumenti con cui Assica sostiene la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali e promuove la salumeria italiana quale simbolo di qualità, tradizione e capacità innovativa”.

Un’ampia partecipazione ha caratterizzato il seminario istituzionale svoltosi il 25 marzo, organizzato da Ice – Italian Trade Agency e Assica. L’incontro ha visto la presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Vietnam Marco Della Seta, che ha aperto i lavori con un intervento di benvenuto, sottolineando l’importanza di rafforzare le relazioni commerciali e di promuovere le eccellenze agroalimentari italiane nel Paese.

Sono intervenuti inoltre Ilaria Piccinni, direttore di Ice Agenzia Ho Chi Minh City, che ha confermato il potenziale del comparto nel mercato vietnamita, e Davide Calderone, direttore di Assica, che ha illustrato le opportunità di export verso il Vietnam, evidenziandone l’elevato potenziale come mercato target in continua crescita.

L’apertura del mercato vietnamita ai prodotti italiani – avviata nel 2008 – presenta dati favorevoli e incoraggianti. Nel periodo gennaio-dicembre 2025, le esportazioni di salumi hanno raggiunto complessivamente le 68 tonnellate, per un valore di 574mila euro, in aumento rispettivamente del +56,3% e del +9,6% rispetto al 2024. Ottimi risultati e potenziali elevati anche per i prodotti della macellazione, che nel 2025 si sono attestati a 9.947 ton (+41,9% rispetto al 2024), per un valore di 9,4 milioni di euro (+24,2%). A trainare la crescita sono in particolare i prosciutti cotti, che si confermano il prodotto più dinamico; seguono i prosciutti crudi stagionati mentre al terzo posto si collocano mortadella e wurstel. Segnali positivi emergono anche per pancette stagionate e altri salumi, a testimonianza di una domanda sempre più diversificata e in evoluzione.