Macfrut: convegno scientifico sulla patologia Glomerella Leaf Spot

La crescente diffusione della Glomerella Leaf Spot (Gls) rappresenta una delle principali sfide fitosanitarie per il comparto delle pomacee. Per fare il punto sulla situazione e sulle prospettive di difesa, Agri 2000 Net organizza un convegno tecnico internazionale in programma nella prossima edizione di Macfrut, fiera della filiera mondiale dell’ortofrutta, al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile prossimo. L’evento si svolge all’interno del Biosolutions and Digital Technologies (Bdt), il Salone specializzato sulla difesa, nutrizione e biostimolazione e sulle tecnologie digitali, che in questa edizione ospiterà oltre 70 espositori da tutto il mondo.

Il convegno, dal titolo “Glomerella Leaf Spot delle pomacee: situazione e prospettive per la difesa”, è in programma mercoledì 22 aprile dalle ore 10.30 (Sala Neri 2). Moderato da Stefano Foschi di Ri.Nova, mette a confronto esperti da Italia e Spagna, provenienti dal mondo della ricerca, dei servizi fitosanitari e della sperimentazione applicata. Ad aprire i lavori sarà Riccardo Baroncelli (Università di Bologna), con un approfondimento sulla biologia delle specie coinvolte e l’impatto sulla coltivazione del melo. Seguiranno gli interventi di: Riccardo Bugiani (Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni – Regione Emilia-Romagna), con un aggiornamento sullo stato dell’arte della difesa e della sperimentazione; Maria Teresa Senatore (AgriNet), che presenterà i risultati di prove sperimentali in vitro e in vivo su diversi formulati per il contenimento di Colletotrichum spp.; Luca Nari (Fondazione Agrion), con un focus sulla situazione in Piemonte e sui risultati delle attività sperimentali; Luca Benevento (Servizio Fitosanitario Regione Friuli Venezia Giulia – Ersa), che illustrerà la situazione riguardo a Gls e Abr in regione; Alessandra Sbizzera (Servizio Fitosanitario Regione Veneto), con un aggiornamento sui risultati di monitoraggio e prove sperimentali in Veneto; Jordi Cabrefiga (Irta Lleida – Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias), che porterà i risultati dell’esperienza spagnola, sia di controllo diretto della malattia che di gestione agronomica del meleto. Le conclusioni sono affidate a Silvia Salvi (Azienda Agricola Gaia), a testimonianza del collegamento diretto tra ricerca e pratica agricola.L’evento si rivolge in particolare ad agricoltori e tecnici del settore frutticolo, operatori della filiera agroalimentare, aziende produttrici di mezzi tecnici e biosolutions, ricercatori e consulenti.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (entro domenica 19 aprile 2026) https://forms.gle/HD4dX6YyvCAfy4798L’evento sarà in traduzione simultanea italiano-inglese.