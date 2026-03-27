Roco Winery acquisisce i vigneti di Domaine Lumineux in Oregon

Roco Winery, azienda vinicola interamente controllata da Herita Usa, prosegue nel suo piano di espansione nella rinomata regione vinicola di Dundee Hills, nella Contea di Yamhill in Oregon (Usa), annunciando l'acquisizione dei vigneti di Domaine Lumineux.

L'acquisizione comprende 24 ettari di terreno su Hilltop Lane, di cui 16,6 ettari coltivati a vigneto. Situata nel cuore delle Dundee Hills, Hilltop Lane è una zona tanto idilliaca quanto prestigiosa, caratterizzata da panorami mozzafiato, una natura di rara bellezza e punteggiata da aziende vinicole a conduzione familiare. Si distingue come una delle aree più ambite della regione vinicola della Willamette Valley.

I dettagli economici della transazione non sono stati resi noti.

La proprietà si trova ad un'altitudine compresa tra i 204 e i 265 metri d'altitudine e a meno di due chilometri dal luogo in cui furono piantate le prime viti di Pinot Noir in Oregon, nel 1965.In qualità di azienda leader in Oregon nella produzione di spumanti, così come Pinot Noir e Chardonnay d’eccellenza, grazie a questa espansione Roco rafforzerà ulteriormente la sua presenza nelle rinomate Ava di Chehalem Mountains, Yamhill-Carlton e Dundee Hills.Il marchio “Domaine Lumineux” e la relativa sala degustazione di Newberg continueranno ad operare sotto l'attuale proprietà.

Per la famiglia Marzotto, proprietaria di Herita Marzotto Wine Estates, si tratta del quarto investimento nelle Ava super-premium della Willamette Valley; dopo l’acquisto di Roco nel 2021, il gruppo ha continuato a espandere la propria presenza nella regione, con l’acquisto di vigneti nella Ava di Chehalem Mountains nel 2023 e di Marsh Estate nella AVA di Yamhill-Carlton nel 2025. Con quest’ultima acquisizione Roco può ora contare su 44,5 ettari produttivi.

Per il 2026 l’acquisizione di Domaine Lumineux non sarà tutto: entro la fine dell’anno aprirà infatti al pubblico la nuova Casa Roco, un’hospitality facility dedicata al brand Roco e ad una selezione di vini italiani nel portfolio di Herita Usa.

"Questa ulteriore acquisizione riconferma la nostra convinzione sul potenziale della Willamette Valley e della produzione vinicola dell'Oregon in senso più ampio", commenta Andrea Conzonato, amministratore delegato di Herita Marzotto Wine Estates. "Da un lato, i segnali di mercato restano incoraggianti, soprattutto per la categoria spumanti e per il pinot nero; dall’altro, questo importante acquisto garantisce a Roco l’accesso ad alcuni dei migliori siti di Dundee Hills, rafforzando ulteriormente il nostro impegno nella produzione di vini di altissimo livello provenienti dalle Ava più rinomate dell’Oregon".