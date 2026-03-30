Starbucks, il sindacato Usa alza la voce

"I baristi sono il cuore pulsante di Starbucks. Siamo noi che prepariamo le bevande, creiamo un legame con i nostri clienti e facciamo funzionare i nostri negozi ogni giorno. Ma ecco la realtà del lavoro da Starbucks: siamo sotto organico, facciamo fatica ad arrivare a fine mese e non godiamo di tutele fondamentali sul lavoro". Lo dicono gli stessi levoratori in un comunicato del sindacato Starbucks workers united, in cui viene confermato che "gli stipendi da Starbucks partono da 15,25 dollari o 16 dollari l'ora in 43 Stati".



"I baristi - aggiunge la nota ufficiale - devono fare affidamento su SNAP e Medicaid e troppo spesso non lavorano abbastanza ore per pagare l'affitto o avere diritto all'assistenza sanitaria". Ricordiamo che il programma Snap (Supplemental nutrition assistance program), noto negli USA come "food stamps" o buoni pasto, è un pilastro fondamentale dell'assistenza alimentare federale, rivolto spesso anche a lavoratori a basso reddito o persone in cerca di occupazione. Medicaid, a sua volta, è un programma federale sanitario degli Stati Uniti che provvede a fornire aiuti agli individui e alle famiglie con basso reddito salariale.



"Insieme, come baristi iscritti al sindacato - prosegue la nota - stiamo guidando un movimento che cresce ogni giorno. Siamo stanchi dei bassi salari, degli orari caotici, dei negozi sotto organico e delle illegali attività antisindacali. Dopo aver alzato la voce, aver indetto uno storico sciopero contro le pratiche lavorative sleali che ha raccolto il sostegno di centinaia di migliaia di persone e aver presentato a Starbucks un contratto equo e ragionevole, inizieremo a negoziare con l'azienda ad aprile".



"Questo progresso - aggiunge il sindacato - è il risultato diretto della nostra azione collettiva e del potere che il nostro sindacato continua a costruire nella lotta per una Starbucks migliore. La nostra proposta di contratto offre soluzioni di buon senso a problemi concreti che affrontiamo quotidianamente sul lavoro e migliorerebbe la vita di migliaia di baristi in tutto il paese. Aumenta i salari dei lavoratori meno pagati, migliora le tutele sul posto di lavoro e garantisce più ore di lavoro ai baristi, che sono fondamentali per il successo di Starbucks. L'offerta è equa e aiuterebbe Starbucks a realizzare la svolta necessaria per avere successo È ora di finalizzare un contratto equo e andare avanti insieme".



Stipendi più alti



"Per cosa lottiamo" è la parte del comunicato dedicata alle richieste che i sindacati avanzeranno nell'incontro con l'azienda. "Un aumento a 17 dollari l'ora per i baristi sindacalizzati meno pagati - è la richiesta di Starbucks workers united - In 43 Stati, i baristi iniziano con uno stipendio tra 15,25 e 16 dollari l'ora, una cifra insufficiente per sopravvivere. Dobbiamo portare il salario minimo a 17 dollari l'ora, migliorando le condizioni dei baristi meno pagati e di tutti gli altri dipendenti dei loro punti vendita".



Presenza dei dipendenti nei punti vendita.



"Tre dipendenti sempre presenti in negozio - richiede il sindacato - Due dipendenti non sono sufficienti per gestire un negozio in sicurezza. Abbiamo bisogno di almeno tre dipendenti sempre presenti in negozio per servire i clienti, preparare le bevande e garantire la sicurezza del negozio".



Ore lavorative



"Più ore prima delle nuove assunzioni - chiedono i sondacati - Le ore disponibili vengono assegnate ai baristi già in organico prima di assumere nuovi dipendenti, in modo da poter raggiungere le ore necessarie per ottenere i benefit e pagare le bollette".



Aumenti salariali annuali del 4%



"Abbiamo bisogno di sicurezza economica - conferma il sindacato - Gli aumenti dell'1,5%-2% degli ultimi anni non sono riusciti a tenere il passo con l'aumento dei costi".



Nessuna discriminazione



"Tutela reale e applicabile affinché ogni barista iscritto al sindacato sia trattato con dignità e libero da discriminazioni sul lavoro - chiede il sindacato.



Tutela per giusta causa



"Basta licenziamenti arbitrari, solo perché un responsabile ne ha voglia", protestano i sindacati.



Supporto quando si verificano cambiamenti



"Quando i negozi chiudono o le attività cambiano - sottolinea il sindacato - i baristi meritano stabilità di reddito e opportunità di trasferimento garantite".



Procedure di reclamo



"Una procedura vincolante e applicabile per risolvere i problemi sul posto di lavoro in modo rapido, equo e responsabile", chiede Starbucks workers united.



Codice di abbigliamento equo



"Un codice di abbigliamento equo e ragionevole, conforme al Crown Act, che consenta l'uso di magliette sindacali", si legge nel documento



Misure di salute e sicurezza



"Protezioni vincolanti - si legge nella nota sindacale - e partecipazione alle decisioni sulla sicurezza nei nostri punti vendita, per garantire la sicurezza di lavoratori e clienti".



Basta con attività antisindacali e risoluzione delle questioni in sospeso



"Starbucks deve milioni di dollari in arretrati salariali a baristi attuali ed ex, e oltre 600 violazioni delle leggi sul lavoro rimangono irrisolte. È ora di risolvere i problemi, garantire ai baristi il denaro che spetta loro e guardare avanti. Sappiamo che una svolta duratura per Starbucks dipende dalle persone che lavorano dietro al bancone".



"Mentre continuiamo a lottare per un contratto che rifletta il nostro valore, ci prendiamo cura anche dei nostri interessi - conclude la nota - Non aspettiamo che una multinazionale ci salvi. Stiamo lavorando come sindacato collettivo per trovare le nostre soluzioni. Non dimenticate di firmare il nostro impegno 'No Contract, No Coffee' per dire a Starbucks che le strategie antisindacali sono dannose per gli affari".