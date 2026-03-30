Saccheria Fratelli Franceschetti, accelera nel 2025

Il consiglio di amministrazione di Saccheria F.lli Franceschetti, società benefit quotata su Euronext Growth Milan leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 chiuso con una "forte accelerazione" dei ricavi attestati a 19,5 milioni di euro da 17,7 milioni del 2024. L'ebitda è pari a 2,16 milioni di euro con un ebitda margin all'11,1%. L'utile netto si è attestato a 1,11 milioni di euro da 1,03 milioni del 2024: l'indebitamento finanziario netto è a 2,38 milioni di euro da 500 mila euro del 2024.

"Il 2025 - commenta il presidente Luigi Wilmo Franceschetti - ha confermato la straordinaria capacità di adattamento della nostra struttura commerciale. Nonostante il perdurare delle criticità logistiche nel Mar Rosso e l'instabilità geopolitica, abbiamo scelto di non subire il mercato, ma di anticiparlo. Sul fronte dell'identità aziendale, sono orgoglioso di annunciare che il percorso di rebranding si è concluso con successo, dotandoci un'immagine solida e moderna pronta a supportare la nostra espansione".

"Il sensibile aumento dell’indebitamento finanziario a 2,38 milioni di euro - prosegue Franceschetti - non è un segnale di debolezza, bensì il risultato di una manovra finanziaria deliberata: abbiamo trasformato la liquidità in stock di magazzino. In un’epoca di incertezza nelle forniture, garantire la consegna immediata è diventato il nostro valore aggiunto più prezioso".

"Siamo orgogliosi di essere rimasti l’unica realtà italiana con una produzione interna significativa - aggiunge il presidente - fattore che ci permette di proteggere i nostri clienti dalle oscillazioni della supply chain globale. Ultimo punto, ma non per importanza, la distribuzione di un dividendo. Tale decisione è stata presa sia con la volontà della società dilasciare del 'fieno in cascina' a sostegno delle operazioni di M&A sia che per dare un messaggio di fiducia ainostri azionisti in momento così complicato per molti”.

Secondo Luisa Franceschetti, amministratore delegato dell'azienda di famiglia, "i ricavi a 19,5milioni di euro dimostrano che la nostra visione multicanale è vincente. L’e-commerce continua a correre a doppia cifra, ma la vera forza dell’anno appena chiuso è stata l'integrazione con la nostra rete vendita fisica, che abbiamo rafforzato per consolidare i rapporti storici e intercettare nuove quote di mercato".

"Per il 2026 la parola d'ordine sarà 'ottimizzazione' - dice l'ad - Lavoreremo su ogni singola voce della struttura dei costi per massimizzare l'efficienza operativa e garantire una redditività sempre più solida. Al contempo, il nostro impegno come società benefit si traduce in azioni concrete volte a valorizzare il nostro patrimonio e il territorio. In quest'ottica, stiamo investendo con passione nella creazione del nostro museo storico aziendale, un progetto che non vuole solo celebrare le nostre radici nate nel 1939, ma diventare un puntodi riferimento culturale per la comunità. Questo percorso di trasparenza, iniziato con la pubblicazione del reportdi sostenibilità, conferma come per noi la crescita economica debba sempre procedere di pari passo con laresponsabilità sociale e la tutela del capitale umano”.

Il Consiglio ha deliberato di proporre all’assemblea ordinaria, convocata per il 30 aprile 2026, la seguente destinazione dell’utile d’esercizio: