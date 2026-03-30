Fiera Milano, gli investitori istituzionali presentano i candidati indipendenti

Gli investitori istituzionali di Fiera Milano, titolari di circa il 2,5% delle azioni ordinarie della società, hanno depositato la lista di minoranza dei candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, per conto di: Algebris Investments, Anima SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Asset Management (Ireland), Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited. La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da Carlo Maria Ferro e Luisa Palermo.