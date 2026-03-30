Intesa Sanpaolo e consumatori: prosegue partnership

Prosegue il percorso di collaborazione tra Intesa Sanpaolo e le Associazioni dei Consumatori del Cncu, attraverso incontri territoriali dedicati all’ascolto dei clienti e alla promozione di una relazione sempre più trasparente e inclusiva.

Incontri sul territorio per clienti e associati

Dopo gli appuntamenti di Bologna e Bari a fine 2025, è stato organizzato nella filiale di viale Europa a Firenze il primo evento per questo nuovo anno sul tema “Primi passi nel digitale”, in collaborazione con la Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese. Presenti clienti e rappresentanti, sia delle associazioni dei consumatori sia della banca, in un confronto con la partecipazione di Laura Grandi, presidente Federconsumatori Toscana, su formazione e utilizzo consapevole degli strumenti digitali e innovazione tecnologica al servizio delle persone. Durante l’incontro è intervenuto, inoltre, un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in virtù del Protocollo d’intesa tra l’Arma e Intesa Sanpaolo, siglato lo scorso anno per la prevenzione e il contrasto di frodi e truffe online. Sul fronte della sicurezza digitale e della prevenzione, Intesa Sanpaolo è attiva su tutti i propri canali con comunicazioni dedicate, come quelle disponibili sul sito https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/sicurezza-online.html

Al centro dell’incontro la presentazione di Quick training, il programma di educazione e informazione sull’utilizzo degli strumenti digitali, nato da una precisa istanza delle Associazioni e dai tavoli di lavoro con Intesa Sanpaolo per accompagnare gradualmente i consumatori, clienti e non solo, in un percorso di apprendimento e maggiore consapevolezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie e funzionalità digitali bancarie. I contenuti della guida sono accessibili a tutti sul sito web della Banca https://www.intesasanpaolo.com/content/vetrina/it/common/landing/quick-training-banca-digitale.html

Questa iniziativa rientra nell’ambito dell’Accordo Quadro “Innoviamo le relazioni 3.0 – 2024-2026” che conferma l’impegno congiunto del Gruppo guidato da Carlo Messina e delle Associazioni dei Consumatori per migliorare la qualità del servizio, favorire scelte consapevoli e promuovere un dialogo aperto su temi come sostenibilità, multicanalità, intelligenza artificiale e sicurezza.

“Abbiamo organizzato nella nostra filiale di Firenze un incontro per offrire a clienti e consumatori informazioni utili per fare scelte consapevoli nell’ambito del digitale, al fine di cogliere in sicurezza e semplicità le opportunità che questi strumenti mettono a loro disposizione, unitamente alla relazione che resta centrale nella nostra attività quotidiana di consulenza”, ha spiegato Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo.

"La crescita dell’economia e dei servizi digitali offrono importanti opportunità per i consumatori e rendono sempre più necessario creare una cultura della consapevolezza sulle nuove tecnologie. L’incontro avvenuto presso la filiale di Intesa Sanpaolo si inserisce nel percorso di collaborazione tra la banca e le Associazioni dei Consumatori e rappresenta un’occasione di confronto utile a promuovere iniziative condivise, capaci di favorire uno sviluppo del mercato sempre più sicuro, inclusivo e attento ai cittadini", ha dichiarato Laura Grandi, presidente Federconsumatori Toscana.