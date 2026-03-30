Ferrero: la 3F’s Holding raggiunge fatturato di 22,3 miliardi

Giovanni Ferrero (presidente): "Andamento trainato dalla continua innovazione dei nostri marchi iconici e supportata da acquisizioni strategiche mirate”.

3F’s Holding S.A., la società capogruppo ultima dal 24 febbraio 2025 di Ferrero Group e Cth Invest Group, e che riunisce entrambe le realtà sotto un’unica struttura interamente controllata da Giovanni Ferrero, ha approvato il suo primo bilancio consolidato chiuso al 31 agosto 2025.

3F’s Group ha registrato solide performance, chiudendo l’esercizio finanziario con un fatturato consolidato pari a 22,3 miliardi di euro, in crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente. L’Ebitda è stato pari a 3,2 miliardi di euro, in aumento dell’11,2%. Al 31 agosto 2025, 3F’s Group contava 62.797 dipendenti a livello globale e 64 stabilimenti produttivi nel mondo, gestendo un totale di asset consolidati pari a 27,4 miliardi di euro. Nel corso dell’esercizio, i ricavi consolidati hanno riflesso la solidità di un portafoglio di dolciumi confezionati ampio e diversificato, che va oltre il segmento cioccolato, e include biscotti e prodotti da forno, caramelle, gelati e snack.

“Siamo soddisfatti dell’andamento positivo che caratterizza tutte le aree del business. La nostra crescita riflette la solida performance organica sia di Ferrero Group che di Cth Invest Group, trainata dalla continua innovazione dei nostri marchi iconici e supportata da acquisizioni strategiche mirate” ha dichiarato Giovanni Ferrero, presidente di 3F’s Holding S.A.

“Continuiamo a portare gioia alle generazioni di tutto il mondo attraverso i nostri brand iconici e, quest’anno, che segna gli l’ottantesimo della nostra storia, questo impegno rimane più forte che mai” ha dichiarato Lapo Civiletti, amministratore delegato di Ferrero Group. “La nostra strategia di crescita continua a dare risultati. Questi progressi riflettono la nostra fiducia nel futuro e la nostra capacità di investire con una visione di lungo periodo a supporto di una crescita sostenibile".

Ferrero Group ha accelerato la sua crescita innovando i prodotti iconici ed estendendo la propria presenza in nuove categorie: - Ha ampliato l’universo Nutella nel segmento dei prodotti da forno surgelati, introducendo prodotti come Nutella Crêpe e Nutella Donut, e proseguendo il percorso di innovazione con il lancio di Nutella Plant-Based nel corso dell’esercizio finanziario e, più recentemente, di Nutella Peanut.- Ha risposto all’evoluzione delle preferenze dei consumatori con il lancio di Tic Tac Two, una nuova gamma senza zucchero e con due strati di gusto.- Attraverso Wells Enterprises, parte del Gruppo Ferrero, ha aggiunto al segmento dei gelati tre marchi iconici in Nord America — Butterfinger, BabyRuth e 100 Grand — offrendo ai consumatori nuove proposte ed esperienze.



“Le nostre solide performance riflettono il valore di un portafoglio diversificato e la nostra capacità di crescere in categorie e geografie differenti”, ha dichiarato Guido Giannotta, amministratore di Cth Invest Group. “Abbiamo rafforzato la nostra leadership nel segmento sugar confectionery e nei biscotti premium, ampliato la nostra offerta e consolidando la nostra presenza nei mercati chiave, continuando allo stesso tempo a sostenere gli investimenti in corso, a dimostrazione della resilienza e della competitività del Gruppo Cth”.

Cth Invest Group pone l’innovazione al centro della sua crescita: - Ferrara ha rafforzato il proprio percorso di innovazione con nuovi formati di Nerds Gummy Clusters e assortimenti di SweeTarts, Lemonhead e Spree. - Fox’s Burton’s Company ha ampliato la propria offerta con il lancio di Maryland® S'wich, l’unico biscotto sandwich con gocce di cioccolato presente nel Regno Unito, insieme all’introduzione di Rocky Stack’d, la prima barretta sandwich nella storia del brand. - Délichoc di Fine Biscuits Company ha rappresentato un passaggio chiave nel percorso di rinnovamento del brand, concentrando il piano di innovazione su iniziative pensate per rafforzarne l’attrattività, in particolare su un target giovanile.

Nel corso dell’esercizio, Ferrero Group ha completato l’acquisizione di Power Crunch negli Stati Uniti il 31 gennaio 2025, mentre Cth Invest Group ha finalizzato l’acquisizione di Nonni’s Bakery, sempre negli Stati Uniti, il 1° ottobre 2024.

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, Ferrero Group ha completato l’acquisizione di WK Kellogg Co. il 26 settembre 2025, ed il 17 marzo 2026 ha firmato un accordo per l’acquisizione di Bold Snacks, azienda brasiliana leader nel segmento premium degli snack proteici. Cth Invest Group ha concluso il 31 ottobre 2025 l’acquisizione di Cpk Group in Francia.