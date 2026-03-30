Carpenè Malvolti tra le eccellenze di "Italiano Vero"

Carpenè Malvolti, storica casa spumantistica fondata nel 1868 a Conegliano, prima a spumantizzare il Prosecco, ha preso parte alla IV edizione di “Italiano Vero – Il Made in Italy – Eccellenze nel Mondo”, l’evento che si è svolto nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio e che ha riunito istituzioni, stakeholder e alcune delle realtà più rappresentative del Made in Italy.

L’iniziativa, organizzata dal Rotary Club Roma Polis, nata come Interclub dei Rotary e Rotaract del Distretto 2080, si è aperta con i saluti istituzionali del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. A coordinare i lavori è stato Francesco Giorgino, giornalista e professore della Luiss Guido Carli.

Nel corso dell’evento, Rosanna Carpenè, quinta generazione della storica azienda spumantistica, presidente e amministratore delegato di Carpenè Malvolti, è intervenuta portando la testimonianza di un’azienda che da oltre 158 anni unisce oltre alla storia e alla cultura enologica, innovazione tecnologica e valorizzazione del territorio in cui credette il fondatore Antonio Carpenè. La sua riflessione ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, sottolineando il valore culturale e identitario del Prosecco e il ruolo della famiglia Carpenè nella sua storia e nella divulgazione all’estero già dagli anni settanta dell’ottocento con la partecipazione alle Esposizioni Universali.

“Essere presenti alla Camera dei Deputati nella Sala della Regina per la IV edizione di “Italiano Vero” ha rappresentato non solo un onore, ma anche un riconoscimento al percorso che la mia famiglia porta avanti dal 1868. La nostra storia nasce dall’intuizione di mio trisavolo Antonio Carpenè, che credette nella possibilità di valorizzare il territorio di Conegliano attraverso la scienza e la cultura enologica. Oggi, come quinta generazione, continuo a custodire quella visione con responsabilità e con lo sguardo rivolto al futuro. Partecipare a un contesto così autorevole", ha concluso Rosanna Carpenè, "significa riaffermare l’impegno nel rappresentare l’eccellenza vitivinicola italiana nel mondo, promuovendo una cultura del vino che unisce tradizione, ricerca e innovazione”.

L'evento ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali e rappresentanti di primarie realtà produttive italiane, tra cui l’onorevole Alberto Gusmeroli, presidente Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputatiì; in collegamento on line l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente Commissione Cultura, Sport e Istruzione ed esponenti di aziende simbolo del Made in Italy come De Cecco, Yamamay e Carpisa, E. Marinella, Casale del Giglio, Cantiere Navale Marche, Fabbrica della Pasta di Gragnano, Horo-Divania, Main Solution, Sartoria Litrico, Associazione Via Condotti, Carni Pregiate e Fondo Italiano d'investimento – Comitato Esg Sgr S.p.A.e Cliff Sgr – City Life Investment Financial Fund Sgr S.p.A. Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre conferito il Premio Italiano Vero 2026 allo chef Fabio Pompanin, Casa Italia Milano Cortina 2026.

La partecipazione di Carpenè Malvolti ha confermato il ruolo dell’azienda come eccellenza storica del patrimonio vitivinicolo italiano e come punto di riferimento nella promozione del Made in Italy a livello internazionale.