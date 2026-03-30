Logistica merci: sciopero dal 20 al 25 aprile

Trasportounito, organizzazione di rappresentanza dell’autotrasporto, avrebbe voluto iniziare ad effettuare il fermo dei servizi di trasporto merci sin da subito ma, come ha dichiarato il presidente nazionale Franco Pensiero, “in considerazione degli orientamenti proceduraliil fermo nazionale è stato proclamato dal 20 al 25 aprile prossimi, nonostante le controindicazioni espresse dalla Commissione Garanzia Sciopero e con l’auspicio che le proposte presentate per uscire dall’emergenza carburante siamo approvate con estrema urgenza”.

L’assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante, il quale incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto, potrebbe avviare sin d’oggi i fermi dei Tir nelle proprie rimesse e Trasportounito si impegna a sostenere questi atti con il massimo dell’assistenza sindacale.





