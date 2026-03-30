Ilpra, packaging al rialzo

Il consiglio di amministrazione di Ilpra, PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha approvato oggi il progetto di Bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.L'esercizio si è chiuso con ricavi pari a Euro 84 milioni, +20,2% su 2024 (Euro 69,9 mi...