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Ilpra, packaging al rialzo
2025 chiuso con ricavi +20,2% a 84 milioni, ebitda +10,7%
Il consiglio di amministrazione di Ilpra, PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha approvato oggi il progetto di Bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.L'esercizio si è chiuso con ricavi pari a Euro 84 milioni, +20,2% su 2024 (Euro 69,9 mi...
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EFA News - European Food Agency
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