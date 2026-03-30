Unione Italiana Food: Polli presidente gruppo vegetali

Cambio al vertice per uno dei comparti storici dell’agroalimentare italiano. Manuela Polli, sesta generazione dell'omonima azienda di famiglia e attuale presidente Gruppo Polli, è stata eletta a capo del "Gruppo Vegetali in aceto, salamoia, olio e funghi diversamente conservati" di Unione Italiana Food, settore che conta oltre 20 brand di riferimento. Manuela Polli assume l’incarico all’interno della principale associazione di categoria alimentare in Italia (e tra le prime in Europa), che aggrega oggi 530 aziende e 900 marchi, suddivisi in 26 categorie.

Nel ringraziare i colleghi e l'Associazione per la fiducia, Polli ha commentato: "Nutro una profonda gratitudine verso Unione Italiana Food per il sostegno costante che garantisce alle nostre realtà. Ho sentito che fosse il momento giusto per offrire il mio contributo concreto in una fase in cui l'associazione richiede supporto e partecipazione attiva. Ringrazio sinceramente tutti gli imprenditori", ha proseguito, "per aver accolto la mia nomina, intendo assicurare il massimo impegno in questo nuovo incarico. Il mio obiettivo è dare voce alla nostra categoria e individuare soluzioni efficaci per le sfide strategiche che il mercato ci impone di affrontare ogni giorno", ha poi concluso.