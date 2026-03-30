Destination Italia, il turismo viaggia a due velocità

Il consiglio di amministrazione di Destination Italia S.p.a, la prima “Glocal Travel Tech” leader nel turismo incoming esperienziale quotata su Euronext Growth Milan riunitosi sotto la presidenza di Secondina Giulia Ravera, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio chiusi al 31 dicembre 2025.

Il periodo è stato archiviato con un valore della produzione a 69,2 milioni di Euro, +20% sul 2024 (57,8 milioni di Euro), ebitda a 2 milioni di Euro, +114% (2024: 0,9 milioni di Euro), "in miglioramento per il settimo anno consecutivo". L'ebit è a -1,8 milioni Euro (2024: -1,7 milioni Euro), il risultato netto a -2,4 milioni di Euro (2024: -1,6 milioni di Euro), l'indebitamento finanziario netto a 17,5 milioni di Euro (2024: 15,2 milioni di Euro).

“I risultati approvati confermano il percorso di crescita del Gruppo, con un significativo incremento dei principali indicatori economici e un rafforzamento delle basi industriali e organizzative - spiega Dina Ravera, presidente di Destination Italia - Nel corso del 2025 abbiamo proseguito il piano di investimenti in tecnologia, sviluppo territoriale e apertura di nuovi mercati, sostenendo la crescita futura del Gruppo e ampliando il nostro posizionamento internazionale". ù

"Il 2026 - prosegue Ravera - rappresenta per Destination Italia un anno di progressivo consolidamento degli investimenti effettuati, con l’obiettivo di valorizzare le iniziative avviate e migliorare fortemente l’efficienza operativa. In un contesto che da anni si contraddistingue per elevata complessità e volatilità, Destination Italia ha dimostrato una significativa resilienza e una solida capacità di adattamento a uno scenario esterno in continua evoluzione".

"In un contesto che da anni si contraddistingue per elevata complessità e volatilità - conclude Ravera - Destination Italia ha dimostrato una significativa resilienza e una solida capacità di adattamento a uno scenario esterno in continua evoluzione. In tale quadro, il Gruppo continuerà a valorizzare la propria distintiva combinazione di competenze strategiche e operative per intercettare le opportunità che emergeranno in un mercato sempre più selettivo e orientato a dinamiche di progressivo consolidamento, inevitabilmente accelerate dalle discontinuità tecnologiche e geopolitiche”.