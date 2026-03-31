Chicago diventa la capitale di Mars Snacking
Cento milioni di dollari investiti nella nuova centrale globale del marchio
Il Governatore dell'Illinois JB Pritzker e Mars Snacking hanno annunciato la creazione di 600 nuovi posti di lavoro per espandere la propria sede centrale globale a Chicago. Seconsdo la nota del governatgore, il progetto include l'integrazione della Regione Nord America, della Divisione Accelerator e delle Funzioni Globali di Mars Snacking nella sede centrale di Chicago. L'investimento, secondo la nota ufficiale, "sottolinea l'impegno a lungo termine dell'azienda nei confronti dell'Illinois riflettendo il più ampio slancio del settore della produzione alimentare e delle bevande nello Stato.
L'investimento riunirà le divisioni regionali nordamericane di Mars Snacking, la divisione Accelerator e le funzioni globali sotto un'unica sede centrale ampliata a Chicago: l'azienda istituirà nello Stato anche una nuova sede regionale nordamericana nel quartiere di Fulton Market, progettata per ospitare oltre 1.000 dipendenti. Parallelamente, la divisione Accelerator aprirà un hub di uffici globali nel centro di Chicago, rilevando la sede di Kellanova, la società acquisita da Mars incorporated a dicembre 2025 dopo il sì definitivo dell'Antitrust Ue (leggi notizia EFA News).
Queste iniziative, sottolinea il comunicato ufficiale, rafforzano il consolidato impegno di Mars Snacking nella regione di Chicago, dove l'azienda sostiene oltre 4.000 posti di lavoro, produce più di 20 marchi iconici e ospita il Global Innovation Center, un centro di ricerca e sviluppo all'avanguardia. .
Il progetto è supportato da un accordo di incentivi EDGE (Economic Development for a Growing Economy), in base al quale Mars Snacking si è impegnata a investire 100 milioni di dollari e a creare 602 posti di lavoro a tempo pieno. Mars Snacking svolge già un ruolo significativo nella regione, sostenendo oltre 4.000 posti di lavoro e producendo più di 20 marchi riconosciuti a livello globale, tra cui M&M's, Snickers, Pringle e Cheez-It. L'area di Chicago ospita anche il Global Innovation Center dell'azienda, un importante centro di ricerca e sviluppo che supporta lo sviluppo di nuovi prodotti e l'accelerazione della pipeline per l'intero portafoglio di snack.
Parallelamente all'espansione, la Mars Snacking Foundation ha annunciato il lancio del suo Better Community Fund, che distribuirà oltre 3,6 milioni di dollari in sovvenzioni nel 2026 a più di 30 progetti negli Stati Uniti. L'iniziativa si basa sul programma di sovvenzioni Community Connection dell'azienda, che ha già erogato oltre 3 milioni di dollari a organizzazioni con sede a Chicago dal 2019. I finanziamenti sono focalizzati sul rafforzamento dei legami sociali e sulla riqualificazione degli spazi comunitari condivisi, in particolare nelle aree svantaggiate.
"L'Illinois continua a dimostrare di essere il luogo ideale per le aziende che desiderano crescere e competere a livello globale - ha dichiarato il Governatore JB Pritzker - La decisione di Mars Snacking di espandere la propria presenza a Chicago riflette la forza della nostra forza lavoro, delle nostre infrastrutture e del nostro ambiente imprenditoriale. Siamo orgogliosi che un'azienda con un portfolio così iconico stia consolidando la propria presenza qui, creando opportunità per le famiglie dell'Illinois e rafforzando la nostra economia.
Aggiunge Andrew Clarke, presidente globale di Mars Snacking: “Chicago è da tempo un centro nevralgico per la nostra attività e ora è anche la nostra sede ufficiale per la regione Nord America e per la nostra divisione Accelerator, consolidando così la nostra eredità e il nostro futuro insieme. L'area metropolitana di Chicago offre a Mars Snacking il meglio di entrambi i mondi: un ambiente urbano dinamico, comunità solide e accesso a talenti di livello mondiale”.
In qualità di leader mondiale nella produzione alimentare, l'investimento di Mars Incorporated rafforza ulteriormente la posizione dell'Illinois in questo settore: la rivista Site Selection ha recentemente classificato l'Illinois al secondo posto per espansione e trasferimento di aziende per il quarto anno consecutivo. Infrastrutture di prim'ordine, accesso alle catene di approvvigionamento, istituti di ricerca di livello mondiale e una forza lavoro qualificata lo rendono una destinazione di prim'ordine per la crescita o l'insediamento di imprese.
L'investimento riunirà le divisioni regionali nordamericane di Mars Snacking, la divisione Accelerator e le funzioni globali sotto un'unica sede centrale ampliata a Chicago: l'azienda istituirà nello Stato anche una nuova sede regionale nordamericana nel quartiere di Fulton Market, progettata per ospitare oltre 1.000 dipendenti. Parallelamente, la divisione Accelerator aprirà un hub di uffici globali nel centro di Chicago, rilevando la sede di Kellanova, la società acquisita da Mars incorporated a dicembre 2025 dopo il sì definitivo dell'Antitrust Ue (leggi notizia EFA News).
Queste iniziative, sottolinea il comunicato ufficiale, rafforzano il consolidato impegno di Mars Snacking nella regione di Chicago, dove l'azienda sostiene oltre 4.000 posti di lavoro, produce più di 20 marchi iconici e ospita il Global Innovation Center, un centro di ricerca e sviluppo all'avanguardia. .
Il progetto è supportato da un accordo di incentivi EDGE (Economic Development for a Growing Economy), in base al quale Mars Snacking si è impegnata a investire 100 milioni di dollari e a creare 602 posti di lavoro a tempo pieno. Mars Snacking svolge già un ruolo significativo nella regione, sostenendo oltre 4.000 posti di lavoro e producendo più di 20 marchi riconosciuti a livello globale, tra cui M&M's, Snickers, Pringle e Cheez-It. L'area di Chicago ospita anche il Global Innovation Center dell'azienda, un importante centro di ricerca e sviluppo che supporta lo sviluppo di nuovi prodotti e l'accelerazione della pipeline per l'intero portafoglio di snack.
Parallelamente all'espansione, la Mars Snacking Foundation ha annunciato il lancio del suo Better Community Fund, che distribuirà oltre 3,6 milioni di dollari in sovvenzioni nel 2026 a più di 30 progetti negli Stati Uniti. L'iniziativa si basa sul programma di sovvenzioni Community Connection dell'azienda, che ha già erogato oltre 3 milioni di dollari a organizzazioni con sede a Chicago dal 2019. I finanziamenti sono focalizzati sul rafforzamento dei legami sociali e sulla riqualificazione degli spazi comunitari condivisi, in particolare nelle aree svantaggiate.
"L'Illinois continua a dimostrare di essere il luogo ideale per le aziende che desiderano crescere e competere a livello globale - ha dichiarato il Governatore JB Pritzker - La decisione di Mars Snacking di espandere la propria presenza a Chicago riflette la forza della nostra forza lavoro, delle nostre infrastrutture e del nostro ambiente imprenditoriale. Siamo orgogliosi che un'azienda con un portfolio così iconico stia consolidando la propria presenza qui, creando opportunità per le famiglie dell'Illinois e rafforzando la nostra economia.
Aggiunge Andrew Clarke, presidente globale di Mars Snacking: “Chicago è da tempo un centro nevralgico per la nostra attività e ora è anche la nostra sede ufficiale per la regione Nord America e per la nostra divisione Accelerator, consolidando così la nostra eredità e il nostro futuro insieme. L'area metropolitana di Chicago offre a Mars Snacking il meglio di entrambi i mondi: un ambiente urbano dinamico, comunità solide e accesso a talenti di livello mondiale”.
In qualità di leader mondiale nella produzione alimentare, l'investimento di Mars Incorporated rafforza ulteriormente la posizione dell'Illinois in questo settore: la rivista Site Selection ha recentemente classificato l'Illinois al secondo posto per espansione e trasferimento di aziende per il quarto anno consecutivo. Infrastrutture di prim'ordine, accesso alle catene di approvvigionamento, istituti di ricerca di livello mondiale e una forza lavoro qualificata lo rendono una destinazione di prim'ordine per la crescita o l'insediamento di imprese.
Fc - 58784
EFA News - European Food Agency
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