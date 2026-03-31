Grano duro, prima riunione tra produttori e trasformatori

"Dopo anni di soli annunci e promesse non mantenute si è tenuta la prima riunione della CUN, la commissione che mette insieme produttori e trasformatori per individuare il prezzo del grano e rendere sostenibile la filiera sia per i produttori che per i trasformatori". Lo ha dichiarato ieri il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida nel giorno della prima riunione della CUN, la Commissione Unica Nazionale (CUN) per il grano duro.

"Il grano duro è una coltura importante - aggiunge il ministro - necessaria a prodotti simbolo che contribuiscono ai risultati del nostro agroalimentare. La CUN è uno strumento che può orientare la produzione e la trasformazione con trasparenza e dare al prodotto italiano il giusto riconoscimento. Ringrazio tutti i componenti della CUN per la collaborazione a questo utile strumento che, ne sono certo, darà stabilità e prospettive alla nostra agricoltura e alle nostre filiere agroalimentari".

L'incontro, che ha visto la piena partecipazione dei componenti sia della parte produttiva sia di quella industriale, ha segnato l'avvio ufficiale dei lavori. In apertura, i commissari hanno concordato l'aggiornamento dei prodotti a listino e definito le relative caratteristiche qualitative; successivamente, la seduta plenaria ha raggiunto l'accordo sulla definizione dei prezzi indicativi.

L'attività della CUN proseguirà ora con cadenza regolare, confermandosi lo strumento centrale per la formulazione dei prezzi indicativi e per garantire equilibrio e stabilità nelle transazioni commerciali del comparto.