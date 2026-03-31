Grano duro/3. Italmopa: necessario miglioramento qualità nazionale

"Con la seduta di insediamento della Commissione Unica Nazionale (Cun) frumento duro è stato dato avvio ad un nuovo strumento che ha il compito di formulare settimanalmente le tendenze di mercato e i relativi prezzi indicativi del grano duro nazionale". Così Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia, aderente a Federprima e a Confindustria, in merito all’avvio, il 30 marzo scorso, della nuova Commissione (leggi notizia EFA News) costituita in modo aritmetico dalle due categorie dei venditori e degli acquirenti, questi ultimi rappresentati, in via esclusiva, da referenti di Aziende associate a Italmopa.

Nel corso dell’incontro, le parti hanno definito, in particolare, le caratteristiche qualitative minime di 4 tipologie di grano duro - fino alto proteico (15% di proteine), fino proteico (14%), fino (13% al Nord, 12% al Sud) e convenzionale (11,5%) - chiamate a costituire la struttura del nuovo listino.

“Con l’inserimento nel listino Cun di due tipologie di grano duro di alta qualità - il fino alto proteico e il fino proteico - viene riconosciuta l’esigenza, da sempre espressa da Italmopa, di un indispensabile miglioramento della qualità del grano duro nazionale conditio sine qua non per consentirne la sua valorizzazione che deve comunque verificarsi nel pieno e inderogabile rispetto della realtà del mercato sul quale intendiamo vigilare”, sottolinea Vincenzo Martinelli, presidente Italmopa. “Si tratta pertanto di adeguare, sotto il profilo qualitativo, l’offerta alle esigenze dell’Industria della trasformazione e dei consumatori determinando in tal modo anche un circolo virtuoso chiamato a generare una maggior redditività della filiera produttiva e di tutti gli attori che la compongono”.

Con l’istituzione della Cun viene sospesa l’operatività, per quanto concerne la rilevazione delle quotazioni del frumento duro, delle Commissioni prezzi delle Borse merci collegate alle Cciaa mentre continueranno ad operare quelle che in Italia si muovono al di fuori di tal perimetro.