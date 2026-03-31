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CLARA MOSCHINI

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Centrale del Latte d’Italia: numeri in crescita

Ricavi salgono a 351,5 mln euro, utile netto 4,6 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (Cli) – terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata – riunitosi ieri sotto la presidenza di Angelo Mastrolia ha esaminato ed approvato il Progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2025.Cli chiude l’esercizio 2025 con ricavi pari a euro 351,5 milioni, in crescita dello 0,5% rispetto a euro 349,7 milioni d...

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