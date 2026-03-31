Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Kfc Italia: ricavi a 230,4 mln euro nel 2025
Catena punta a 250 locali in 3 anni, con un investimento di 105 mln euro
Kfc – Kentucky Fried Chicken traina la crescita della ristorazione italiana, chiudendo il 2025 con un +29% di giro d’affari rispetto al 2024, il doppio del segmento Qsr (Quick Service Restaurant) in Italia, e con un +32% di nuove aperture. A fine 2025 il sistema Kfc Italia ha 150 ristoranti attivi, un giro d’affari di 230,4 milioni di euro (+29% su base annua), 30,5 milioni di clienti serviti (+22%...
lml - 58809
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency