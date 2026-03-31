Gruppo Felsineo presenta Mopur in versione veg

FelsineoVeg SB amplia la gamma di affettati plant-based con Mopur Original al gusto di Salame, l’affettato 100% vegetale pensato per chi desidera portare in tavola in chiave vegetale tutto l’aroma intenso di uno dei salumi tradizionali più apprezzati.

Caratterizzata da fette spesse e da una texture morbida, la nuova referenza plant-based coniuga un sapore deciso, la semplicità degli ingredienti e un profilo nutrizionale equilibrato. L'elevato tenore proteico, 29 grammi per confezione, pari al 32% di proteine vegetali, lo rende ideale sia per chi pratica attività sportiva sia per chi segue un'alimentazione sana e bilanciata.

Alla base della ricetta c’è Mopur, il brand leader nella Grande Distribuzione nel segmento degli affettati vegetali che si distingue per prodotti con caratteristiche ben riconoscibili: clean label, lista ingredienti corta, assenza di additivi e un profilo nutrizionale equilibrato.

Il risultato è un affettato vegetale dal gusto pieno e raffinato, pensato per molteplici occasioni di consumo: dal panino veloce alla bruschetta, fino alle piadine e ai taglieri vegetali da condividere per un aperitivo originale e goloso.

Gruppo Felsineo, dal 1963 è sinonimo di mortadella di alta qualità. Nel 2016 è stata inaugurata FelsineoVeg, l’azienda del Gruppo che risponde alle nuove tendenze di consumo con Mopur, il marchio esclusivo di prodotti plant-based che offre un’alternativa alla carne o semplicemente la possibilità di bilanciare la dieta in modo vario ed equilibrato con il giusto apporto di proteine 100% vegetali. L’azienda ha ideato il progetto di educazione alimentare Gruppo Felsineo Open Food Factory, l’hub nato nel 2024 dedicato alla divulgazione di tematiche legate alla corretta nutrizione e al benessere, che si avvale del supporto di nutrizionisti, divulgatori scientifici, esperti e sportivi per promuovere uno stile di vita sano e attivo.



