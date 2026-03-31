Federalimentare: boom investimenti in start-up nel 2025

Mascarino (presidente): "Priorità alla costruzione di un ecosistema nazionale dell’innovazione del settore".

La startup economy nell’Agri&FoodTech è un ecosistema in evoluzione su cui è fondamentale investire. Questo è il dato principale emerso dal Rapporto 2026 “La Trasformazione tecnologica dell’agroalimentare Made in Italy: il contributo delle startup e la sfida dell’intelligenza artificiale” promosso da Federalimentare e presentato alla Camera dei Deputati, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, sostenuto da Confagricoltura e realizzato dal Centro di Ricerca Luiss-X.Ite, con la collaborazione degli esperti di LinfaAgriFoodTech Fund. Il Rapporto 2026 ha evidenziato come il settore, pur presentando segnali di rafforzamento rispetto al 2025, necessita ancora di un importante sforzo per consolidare e potenziare la leadership italiana in quest’era di forti cambiamenti. Il comparto, sottolinea il Rapporto 2026, richiede uno sforzo immediato e rilevante per accelerare la trasformazione tecnologica in capacità industriale, elaborando nuovi modelli di investimento idonei a coinvolgere tutti gli attori del settore, a cominciare dalle imprese, grandi, medie e piccole. Uno sforzo che deve indirizzarsi anche verso la sfida dell’intelligenza artificiale: fattore abilitante della trasformazione tecnologica per tutte le imprese.

Se l’edizione 2025 del Rapporto aveva evidenziato un ecosistema dell’innovazione guidato dalle startup AgriFoodTech effervescente, ma ancora molto sottodimensionato rispetto ai benchmark europei, nel 2026 si registra uno sviluppo e una riduzione del gap con Germania, Francia e Spagna. Gli investimenti sulle startup hanno superato i 120 milioni di euro (122 milioni di euro e +18% nel 2025 rispetto al 2024). È cresciuto anche il numero delle startup AgriFoodTech operanti in Italia lungo tutta la filiera “dal campo alla tavola”: sono 571 quelle attive mappate nel Rapporto 2026, erano 550 quelle mappate nel Rapporto 2025. Nell’ecosistema operano, inoltre, 20 centri di ricerca e 15 fra fondi specializzati, incubatori e acceleratori. Numeri destinati ad aumentare significativamente se si considera che il valore di tutta la filiera agroalimentare - ‘from farm to fork’ – in Italia ha superato i 700 miliardi di euro con un peso pari al 32% del Pil nazionale.

L’AI si sta affermando innanzitutto come tecnologia abilitante diffusa, capace di migliorare efficienza e performance nei diversi segmenti della filiera. Le potenzialità offerte dalla AI, con competenze sempre più avanzate e profonde, sono destinate a giocare un ruolo sempre più rilevante nella trasformazione strutturale del settore. Nel complesso, l’Intelligenza Artificiale rappresenta già oggi una tecnologia centrale anche per il futuro dell’agroalimentare e le imprese, grandi, medie o piccole, dovranno ridisegnare il loro business intorno alle soluzioni di AI. Nel complesso, si delinea un ecosistema in evoluzione che, pur mostrando segnali di rafforzamento, richiede uno sforzo deciso e immediato per accelerare la trasformazione della ricerca e della tecnologia in innovazione, capacità industriale e modelli di investimento, così da consolidare e rafforzare la leadership dell’agroalimentare Made in Italy.

“L’edizione 2026 della Giornata Nazionale del Made in Italy segna un nuovo primato. In due anni le iniziative sono più che raddoppiate ed è la prova vitale di una rete che racconta la ricchezza e la dinamicità del nostro sistema produttivo", ha dichiarato in un videomessaggio il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Il Made in Italy poggia su solide filiere, le 5 A: alimentazione, abbigliamento, arredo, automotive e automazione, e si amplia a settori dal più elevato valore aggiunto come abbiamo indicato anche nel Libro Bianco “Made in Italy 2030”: l’economia della salute, lo spazio e la difesa, l’economia blu, il turismo, le industrie culturali e creative. Questi comparti, crescenti, rafforzano la presenza internazionale delle nostre imprese e sostengono la crescita delle esportazioni. Oggi siamo diventati, accanto al Giappone, il quarto esportatore a livello mondiale. La forza del Made in Italy risiede nelle competenze e nella capacità di saper trasmettere i saperi. Vogliamo costruire una infrastruttura del sapere che valorizzi le eccellenze produttive anche attraverso il passaggio generazionale delle competenze nelle aziende per rafforzare la competitività nazionale”.

Secondo il presidente di Federalimentare Paolo Mascarino, “l’industria alimentare italiana, che nel 2025 ha segnato nuovi record con oltre 200 miliardi di fatturato e 59 miliardi di export, si conferma un successo globale perché rappresenta quello che il mondo cerca: qualità, gusto, tradizione, fiducia. Per sostenere il suo sviluppo anche in futuro, l’innovazione sarà alla base della competitività del settore, anche per seguire i nuovi trend dell’alimentazione mondiale. Per questo abbiamo voluto dare alta priorità alla costruzione di un ecosistema nazionale dell’innovazione del settore agroalimentare, che favorisca l’incontro tra centri di ricerca e industrie, in particolare le Pmi, e alla promozione della conoscenza e dello sviluppo delle start-up innovative in Italia”.