Transizione 5.0. Copagri: "Bene rispristino dotazione economica misura"

“Stante la grande incertezza legata all’attuale contesto internazionale, che sembra essere ben lontana da una soluzione e che sta creando non poche difficoltà alle imprese agricole italiane, strette nella morsa tra i sempre maggiori rincari dei costi di produzione, è di fondamentale importanza aver ripristinato la dotazione economica del credito d’imposta previsto dalla misura Transizione 5.0 per l’anno 2025”. Così il presidente della Copagri Tommaso Battista a margine del confronto con le parti sociali svoltosi oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Oltre agli ingenti investimenti sostenuti dalle aziende, infatti, in gioco c’era il rapporto di fiducia tra gli imprenditori e il governo, che rischiava di venire seriamente compromesso dalla drastica riduzione delle agevolazioni fiscali arrivata con il DL Fiscale 2026”, prosegue il presidente, ringraziando la maggioranza per aver accolto le preoccupazioni del tessuto imprenditoriale nazionale.

“L’aggravarsi della crisi energetica fa sì che le imprese necessitino di maggiori certezze, così da poter programmare le attività future; esattamente il contrario di quanto stava per accadere con i tagli retroattivi inopinatamente operati”, rimarca Battista, sottolineando il grande impegno del Mef per ripristinare tutte le risorse previste dalla manovra per il Piano Transizione 5.0, pari a circa 1,3 miliardi di euro, e del Mimit per reperire ulteriori 200 milioni di euro a sostegno di chi aveva presentato la domanda a metà novembre.

“Analoga importanza rivestono, inoltre, le novità annunciate in materia di iperammortamento, altro intervento previsto dalla manovra di bilancio, con particolare riferimento all’incremento della dotazione per circa 1,4 miliardi di euro e alla prossima emanazione del decreto di attuazione”, aggiunge il presidente della Copagri, ricordando che la misura riguarda anche le società agricole con reddito di impresa.