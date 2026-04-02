Copagri/2. Moreno Bisello presidente della nuova federazione vicentina

Il Consiglio Generale della neocostituita Copagri Vicenza, riunitosi alla presenza del presidente regionale Carlo Giulietti, ha eletto all’unanimità Moreno Bisello presidente della nuova realtà associativa provinciale facente capo alla Confederazione Produttori Agricoli. Bisello, già da tempo impegnato quale consigliere e responsabile della consulenza aziendale e della formazione professionale della Copagri Veneto, nonché in qualità di direttore tecnico della società di consulenza Agriveneto servizi srl, è un perito agrario con una lunga e significativa esperienza nel campo delle politiche agricole.

Nel ringraziare i consiglieri per la fiducia riposta, il neopresidente della Copagri Vicenza ha assicurato il “massimo impegno per dare agli agricoltori e alle imprese del territorio un punto di riferimento stabile, capace di ascoltare i bisogni reali delle aziende e di trasformarli in azione, presenza istituzionale e supporto operativo, condizione essenziale per aiutare il Primario a confrontarsi ogni giorno con difficoltà economiche, adempimenti sempre più complessi, instabilità dei mercati e nuove sfide tecniche e ambientali”.

“Il nostro impegno", ha aggiunto Bisello, "sarà rivolto a dare voce alle aziende agricole della provincia, promuovendo una presenza attiva sui temi che incidono realmente sulla vita delle imprese: redditività, accesso alle opportunità, sviluppo aziendale, innovazione, semplificazione amministrativa, assistenza tecnica e valorizzazione delle produzioni”.

“L’agricoltura vicentina, al pari di quella veneta e nazionale, sta attraversando un momento molto complesso e delicato, nel quale la redditività rischia di essere significativamente erosa a causa della delicatissima congiuntura internazionale, che sta generando incrementi record dei costi delle materie prime, dai fertilizzanti ai materiali agricoli, e delle tariffe energetiche, a partire dal gasolio agricolo”, ha sottolineato il presidente, evidenziando che “la mancata sostenibilità economica delle aziende agricole rischia, sul lungo periodo, di compromettere le operazioni colturali e, di conseguenza, il tessuto produttivo locale”.

La nascita della Federazione è stata salutata con grande soddisfazione da Giulietti, il quale intervenendo ai lavori consiliari ha rimarcato la gravità della situazione che vivono le aziende del territorio. “Per invertire questo trend è fondamentale puntare sui numerosi esempi virtuosi che caratterizzano il sistema agricolo regionale, a partire dalle produzioni orticole e frutticole, senza contare poi le eccellenze vitivinicole e zootecniche che il territorio può offrire”, ha osservato il presidente della Copagri Veneto, ad avviso del quale “le soluzioni, pur non sono semplici da individuare e attuare, passano necessariamente dal sostegno agli investimenti, dalla promozione del ricambio generazionale e dal sempre maggiore ricorso a nuove tecniche di coltivazione che favoriscano la sostenibilità e la qualità”.