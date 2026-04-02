Maltempo in Basilicata: sollecitato intervento Regione

“Le continue e prolungate piogge e le intense grandinate che negli ultimi giorni hanno sferzato la quasi totalità del territorio lucano stanno causando ingenti danni sia alle numerose coltivazioni in campo che alle strutture e alle pertinenze delle aziende agricole. Lo sottolinea il presidente della Copagri Basilicata Nicola Minichino, informando di aver prontamente allertato l’assessore regionale all’agricoltura Carmine Cicala.

“Tra le produzioni più colpite", continua il presidente, "risultano al momento le drupacee, con particolare riferimento alle albicocche, anche se il conto dei danni è purtroppo destinato a salire; il paradosso è che questo eccesso di acqua arriva dopo un prolungato periodo di siccità, il quale ha portato all’attuale situazione in cui quasi tutte le dighe lucane stanno aprendo le paratie, con il rischio di causare altri danni”.

“Abbiamo subito messo al lavoro i tecnici per raccogliere le segnalazioni dei nostri associati, così da poter quantificare le perdite e comunicarle alle istituzioni preposte, in modo tale da procedere celermente con i necessari adempimenti per valutare la possibilità di avviare iniziative a tutela dei produttori agricoli”, prosegue Minichino, sollecitando la Regione ad “adoperarsi per una celere verifica dei danni”.

“Il grave stato di sofferenza in cui versa da tempo il primario regionale, che al pari di quello del resto del Paese è stretto nella morsa tra le ricadute del delicato scenario internazionale e le problematiche ataviche che attanagliano l’agricoltura, impone alla politica di attivarsi rapidamente per valutare la possibile dichiarazione dello stato di calamità naturale e la conseguente attuazione di tutte le misure previste”, conclude il presidente, spiegando che “l’agricoltura lucana è in piena emergenza”.