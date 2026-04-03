Tarros punta alla Turchia con Fabio Di Bella

È Fabio Di Bella il nuovo manager di Tarros per la Turchia. Il gruppo logistico che collega le diverse parti del Mar Mediterraneo, 16 paesi, 31 porti e oltre 450 milioni di persone, ha scelto una figura professionale condiderara "strategica" vista la lunga esperienza commerciale maturata dal manager nel settore.

La nomina si inserisce in un costante investimento di Tarros in Turchia: processo che ha portato ad un incremento della disponibilità di stiva, offrendo nuove opportunità di crescita per il mercato. In questo nuovo incarico, Di Bella fungerà da punto di riferimento per il mercato turco, contribuendo allo sviluppo commerciale strategico dell’area: i referenti operativi e commerciali rimangono invariati garantendo continuità nella gestione delle attività e nei rapporti consolidati.

Di Bella avrà il compito di rafforzare il coordinamento tra l’headquarter e le cinque sedi di Tarros in Turchia situate a Istanbul, Bursa, Izmir e Sasali, Mersin. In ottica di esspansione, le soluzioni Tarros prevedono partenze settimanali da e per i porti turchi attraverso i servizi ITE e GPS, con collegamenti diretti coordinati dal lavoro dei 43 dipendenti di Tarros Turkey. Tarros ha ulteriormente ampliato la propria offerta: l’inserimento del porto del Pireo nel servizio ITE consente oggi un collegamento più efficiente tra la Grecia e i principali porti turchi dell’area del Marmara e di Aliaga.

Fondato nel 1828, il Gruppo Tarros è oggi presente con i suoi uffici in tutto il Mediterraneo coordinando un network logistico integrato terminal, navi, treni, camion e servizi doganali.



