Starbucks vende la Cina: siglata jv con Botu Capital
Al fondo il 60% della vendita al dettaglio della coffee company
Starbucks Coffee Company ha annunciato la chiusura ufficiale dell'accordo di joint venture con Boyu Capital. Si tratta, sottolinea la società coffee di Seattle in un comunicato, di "un traguardo significativo nella strategia a lungo termine dell'azienda per sbloccare una crescita sostenibile e disciplinata in Cina". L'operazione finalizza l'intento espresso da Starbucks nel novembre 2025 e riflette la continua fiducia dell'azienda nella Cina come mercato di crescita fondamentale.
L'operazione è stata preannunciata a novembre 2025 (leggi notizia EFA News): in base ai termini del nuovo accordo appena siglato, i fondi gestiti da Boyu Capital detengono ora una partecipazione del 60% nelle attività di vendita al dettaglio di Starbucks in Cina, mentre Starbucks mantiene una quota del 40% e continua a possedere e concedere in licenza il marchio e la proprietà intellettuale alla joint venture. La joint venture gestisce attualmente circa 8.000 caffetterie di proprietà dell'azienda, che passeranno a un modello operativo in franchising, con l'obiettivo condiviso a lungo termine di raggiungere fino a 20.000 punti vendita.
La joint venture, rivela Starbucks nella sua nota ufficiale, "è progettata per rafforzare la capacità di espandere la propria presenza, consolidare la rilevanza locale ed elevare l'esperienza del cliente", mantenendo al contempo l'integrità del marchio e dei valori.
"La Cina rimane una delle opportunità a lungo termine più interessanti per Starbucks e la finalizzazione di questa partnership con Boyu accelera la nostra capacità di crescere in modo mirato e disciplinato - ha dichiarato Brian Niccol, presidente e amministratore delegato di Starbucks Coffee Company - Combinando il marchio globale di fiducia di Starbucks con la profonda conoscenza del mercato locale di Boyu, stiamo posizionando l'azienda per servire più clienti, entrare in più città e rafforzare la nostra leadership in un mercato dinamico e in continua evoluzione".
“Siamo entusiasti - aggiunge Molly Liu, ceo di Starbucks Cina - di intraprendere un nuovo capitolo di crescita per Starbucks Cina e non vediamo l'ora di cogliere le significative opportunità di crescita promuovendo l'iper-localizzazione, offrendo bevande, cibo e merchandising di alta qualità e pertinenti, insieme al coinvolgimento digitale e a un ambiente in negozio che soddisfi le esigenze in continua evoluzione delle diverse comunità in tutta la Cina”.
Ottimismo anche da parte di Brady Brewer, ceo di Starbucks International: “questa partnership rafforza il nostro impegno a lungo termine in Cina e ci consente di crescere con maggiore velocità, efficienza e focalizzazione. Con Boyu come partner, disponiamo di un modello operativo progettato per accelerare l'espansione, aumentare la redditività e portare l'esperienza Starbucks a un numero maggiore di comunità in tutta la Cina”.
Con il perfezionamento dell'operazione, Starbucks e Boyu passeranno alla fase operativa della joint venture, focalizzata sull'espansione, l'innovazione e l'offerta di caffè eccezionale e di un'esperienza accogliente ai clienti in tutta la Cina.
“Starbucks ha costruito un marchio iconico e un profondo legame con i consumatori cinesi - sottolinea Alex Wong, partner di Boyu Capital - Siamo orgogliosi di supportare il prossimo capitolo di crescita di Starbucks in Cina e non vediamo l'ora di lavorare insieme per espandere la presenza e la rilevanza del marchio nel lungo termine”.
Dal 1971, Starbucks Coffee Company si impegna a reperire e tostare in modo responsabile caffè arabica di alta qualità. Oggi, con una presenza globale di oltre 41.000 caffetterie di proprietà e in franchising e una crescente presenza nel settore dei beni di consumo confezionati, è il principale fornitore al mondo di caffè specialty.
Fondata nel 2011, Boyu Capital è una società leader negli investimenti alternativi con radici cinesi e un mandato globale. Con oltre 200 società in portafoglio e uffici a Hong Kong, Pechino, Shanghai e Singapore, la piattaforma unica, integrata e sinergica di Boyu spazia dal private equity al public equity, dalle infrastrutture al venture capital. Fornendo capitale catalitico e supporto strategico a leader eccezionali e imprenditori visionari, Boyu promuove la creazione di valore a lungo termine grazie alle sue strette partnership con le aziende più innovative e di maggiore impatto nei settori dei beni di consumo, della tecnologia, della sanità e dell'energia sostenibile a livello globale.
L'operazione è stata preannunciata a novembre 2025 (leggi notizia EFA News): in base ai termini del nuovo accordo appena siglato, i fondi gestiti da Boyu Capital detengono ora una partecipazione del 60% nelle attività di vendita al dettaglio di Starbucks in Cina, mentre Starbucks mantiene una quota del 40% e continua a possedere e concedere in licenza il marchio e la proprietà intellettuale alla joint venture. La joint venture gestisce attualmente circa 8.000 caffetterie di proprietà dell'azienda, che passeranno a un modello operativo in franchising, con l'obiettivo condiviso a lungo termine di raggiungere fino a 20.000 punti vendita.
La joint venture, rivela Starbucks nella sua nota ufficiale, "è progettata per rafforzare la capacità di espandere la propria presenza, consolidare la rilevanza locale ed elevare l'esperienza del cliente", mantenendo al contempo l'integrità del marchio e dei valori.
"La Cina rimane una delle opportunità a lungo termine più interessanti per Starbucks e la finalizzazione di questa partnership con Boyu accelera la nostra capacità di crescere in modo mirato e disciplinato - ha dichiarato Brian Niccol, presidente e amministratore delegato di Starbucks Coffee Company - Combinando il marchio globale di fiducia di Starbucks con la profonda conoscenza del mercato locale di Boyu, stiamo posizionando l'azienda per servire più clienti, entrare in più città e rafforzare la nostra leadership in un mercato dinamico e in continua evoluzione".
“Siamo entusiasti - aggiunge Molly Liu, ceo di Starbucks Cina - di intraprendere un nuovo capitolo di crescita per Starbucks Cina e non vediamo l'ora di cogliere le significative opportunità di crescita promuovendo l'iper-localizzazione, offrendo bevande, cibo e merchandising di alta qualità e pertinenti, insieme al coinvolgimento digitale e a un ambiente in negozio che soddisfi le esigenze in continua evoluzione delle diverse comunità in tutta la Cina”.
Ottimismo anche da parte di Brady Brewer, ceo di Starbucks International: “questa partnership rafforza il nostro impegno a lungo termine in Cina e ci consente di crescere con maggiore velocità, efficienza e focalizzazione. Con Boyu come partner, disponiamo di un modello operativo progettato per accelerare l'espansione, aumentare la redditività e portare l'esperienza Starbucks a un numero maggiore di comunità in tutta la Cina”.
Con il perfezionamento dell'operazione, Starbucks e Boyu passeranno alla fase operativa della joint venture, focalizzata sull'espansione, l'innovazione e l'offerta di caffè eccezionale e di un'esperienza accogliente ai clienti in tutta la Cina.
“Starbucks ha costruito un marchio iconico e un profondo legame con i consumatori cinesi - sottolinea Alex Wong, partner di Boyu Capital - Siamo orgogliosi di supportare il prossimo capitolo di crescita di Starbucks in Cina e non vediamo l'ora di lavorare insieme per espandere la presenza e la rilevanza del marchio nel lungo termine”.
Dal 1971, Starbucks Coffee Company si impegna a reperire e tostare in modo responsabile caffè arabica di alta qualità. Oggi, con una presenza globale di oltre 41.000 caffetterie di proprietà e in franchising e una crescente presenza nel settore dei beni di consumo confezionati, è il principale fornitore al mondo di caffè specialty.
Fondata nel 2011, Boyu Capital è una società leader negli investimenti alternativi con radici cinesi e un mandato globale. Con oltre 200 società in portafoglio e uffici a Hong Kong, Pechino, Shanghai e Singapore, la piattaforma unica, integrata e sinergica di Boyu spazia dal private equity al public equity, dalle infrastrutture al venture capital. Fornendo capitale catalitico e supporto strategico a leader eccezionali e imprenditori visionari, Boyu promuove la creazione di valore a lungo termine grazie alle sue strette partnership con le aziende più innovative e di maggiore impatto nei settori dei beni di consumo, della tecnologia, della sanità e dell'energia sostenibile a livello globale.
Fc - 58905
EFA News - European Food Agency
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