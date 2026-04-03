Consorcio: tonno premium cresce a volume e a valore

Grupo Consorcio, azienda operativa nel mercato delle conserve di tonno premium e delle acciughe di alta qualità, prosegue il piano di consolidamento sul mercato italiano. A due anni dall’apertura della filiale commerciale diretta a Milano (gennaio 2024), l’azienda registra risultati positivi che confermano l’efficacia della nuova strategia commerciale per il presidio del territorio nazionale.

Nel 2025 Consorcio nel comparto del tonno premium ha registrato una crescita del 7,8% a volume e del 7,0% a valore, con una performance particolarmente rilevante per il formato in vaso di vetro, cresciuto del 12,2% a volume [dati Circana YTD dicembre 2025]. Molto bene anche le acciughe del Cantabrico, riconosciute per la loro altissima qualità, frutto della combinazione tra una materia prima eccellente e il lavoro manuale delle sobadoras: a fine 2025, è stato infatti registrato un incremento del 24,1% a volume e del 27,6% a valore, superando nettamente il +7,2% della media del comparto. Tali risultati hanno portato a un guadagno dell’1,2% in termini di quota di mercato.

Forte di queste premesse, dalla primavera 2026 Grupo Consorcio introdurrà nuove referenze e formati volti a diversificare le occasioni di consumo e a presidiare segmenti ad alto valore aggiunto, come il biologico o il banco del fresco.

“I risultati ottenuti confermano la validità della scelta di gestire direttamente il business in Italia”, dichiara Dario De Stefano, General Sales Manager Italia di Grupo Consorcio. “L’obiettivo per i prossimi mesi è ottimizzare il mix tra scaffale e isole promozionali, allargando l'offerta verso formati più flessibili e segmenti strategici. Con i nuovi lanci puntiamo a rispondere sia alla domanda di praticità individuale, sia alla ricerca di prodotti gourmet pronti al consumo, mantenendo la qualità artigianale che caratterizza il nostro posizionamento premium, senza dimenticare la forte attenzione che i consumatori ripongono verso un’alimentazione più healthy o biologica.”

La strategia di espansione si focalizza su tre aree principali: segmento biologico; Banco del Fresco; Consumo Individuale. L’intera produzione continua a seguire gli standard di sostenibilità certificati: oltre il 99% delle acciughe è certificato MSC e circa il 95% del tonno risponde agli standard Msc o Apr. Grupo Consorcio, certificata B Corp dal 2019 e riconfermata nel 2024, garantisce inoltre la tracciabilità totale attraverso la piattaforma "Viaggio all’origine".