Assarmatori e Confitarma, servono contributi contro il caro carburanti

In un contesto geopolitico sempre più instabile, segnato dalle tensioni internazionali e dalle ripercussioni dirette sui mercati energetici e sulle catene logistiche globali, si acuisce sempre di più la pressione sull’intero sistema produttivo, sia terrestre sia marittimo. Lo sottolineano Assarmatori e Confitarma che hanno proposto al vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, e al ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, di prevedere un contributo straordinario per le compagnie, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio, rispetto al prezzo medio del mese di febbraio, per l’acquisto di carburante.

Le due organizzazioni in un comunicato congiunto citano a suffragio della richiesta, l’aumento del costo dei carburanti causato dalla grave crisi in atto che impatta in particolare "in modo rilevante sui servizi marittimi regolari per passeggeri e merci, sulle rotte nazionali e sui collegamenti da e per le isole maggiori e minori, un segmento industriale già fortemente esposto, anche in ragione dell’introduzione e del progressivo rafforzamento delle politiche ambientali europee".

Al punto che - si legge nel comunicato congiunto - "in assenza di interventi correttivi, il rischio è quello di una compromissione stessa di questi servizi, fino ad una possibile riduzione dell’offerta o, nei casi più critici, al venire meno dei collegamenti marittimi essenziali per la continuità territoriale".

La richiesta di un contributo straordinario per le compagnie di navigazione arriva alla vigilia del consiglio dei ministri previsto oggi venerdì 3 aprile, in cui verrà discusso un nuovo Decreto Legge Carburanti per far fronte ai rincari conseguenti la situazione venutasi a creare nel Golfo Persico.

“Il trasporto marittimo svolge un ruolo imprescindibile nella continuità territoriale e più in generale nell’economia italiana - spiegano Stefano Messina, presidente di Assarmatori, e Mario Zanetti, presidente di Confitarma - Un segmento industriale che è stato escluso dalle prime misure emergenziali varate per far fronte al rincaro dei carburanti, ma che adesso, per continuare a garantire i servizi, deve essere considerato al pari degli altri, assicurando condizioni di coerenza tra modalità di trasporto in una fase congiunturale particolarmente delicata. Ci rivolgiamo a un Governo che ha saputo mettere la Blue Economy al centro della sua agenda affinché ascolti la voce del settore e sappia mettere in campo le iniziative necessarie per garantirne la continuità operativa”.



Assarmatori

È l’associazione armatoriale aderente a Conftrasporto-Confcommercio che rappresenta gli armatori italiani, dell’Unione Europea e dei Paesi terzi che operano in Italia servizi marittimi regolari di linea. Aderiscono all’associazione, che ha sedi a Roma, Genova e Bruxelles, come soci aggregati anche altre imprese non armatoriali ed enti che si muovono comunque nel perimetro del sistema marittimo.

Confitarma

La Confederazione Italiana Armatori è l'associazione di categoria dell'industria italiana della navigazione aderente a Confindustria. Da 125 rappresenta, nei rapporti con le istituzioni e nei principali consessi nazionali e internazionali, le imprese di navigazione e gruppi armatoriali italiani che operano in tutti i settori del trasporto merci e passeggeri, nelle crociere e nei servizi ausiliari dei traffici. Confitarma annovera tra i suoi soci anche importanti realtà industriali e associative non armatoriali facenti parte del cluster marittimo italiano.



