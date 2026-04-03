Fao: prezzi alimentari su col conflitto in Medio Oriente

Secondo l'ultimo indice di riferimento pubblicato venerdì dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), a marzo i prezzi mondiali delle materie prime alimentari sono aumentati per il secondo mese consecutivo, in primo luogo a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia legato all'escalation del conflitto in Medio Oriente. L'indice dei prezzi alimentari della Fao si è attestato in media a 128,5 punti a marzo, in aumento del 2,4% rispetto a febbraio e dell'1,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'indice dei prezzi dei cereali della Fao è aumentato dell'1,5% rispetto al mese precedente, trainato principalmente dall'aumento dei prezzi mondiali del grano, cresciuti del 4,3% a causa del peggioramento delle prospettive di raccolto negli Stati Uniti dovuto alla siccità e alle previsioni di una riduzione delle semine in Australia a causa dell'aumento dei costi dei fertilizzanti. Le quotazioni globali del mais sono leggermente aumentate, poiché l'ampia disponibilità globale ha compensato le preoccupazioni relative all'accessibilità economica dei fertilizzanti e il sostegno indiretto derivante dalle maggiori prospettive di domanda di etanolo legate all'aumento dei prezzi dell'energia. L'indice Fao dei prezzi del riso è diminuito del 3% a marzo, a causa delle tempistiche del raccolto, della minore domanda di importazioni e del deprezzamento della valuta rispetto al dollaro statunitense.

L'indice Fao dei prezzi degli oli vegetali è aumentato del 5,1% rispetto a febbraio, raggiungendo un livello superiore del 13,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le quotazioni internazionali di olio di palma, soia, girasole e colza sono aumentate, riflettendo gli effetti a catena del forte incremento dei prezzi del petrolio greggio, che ha alimentato le aspettative di una maggiore domanda di biocarburanti.

Per quanto riguarda i prezzi della carne, l'indice Fao è aumentato dell'1% rispetto al mese precedente, trainato da un'impennata dei prezzi della carne suina nell'Unione Europea, in previsione di una ripresa della domanda stagionale, e dall'aumento dei prezzi mondiali della carne bovina, in particolare in Brasile, dove le forniture esportabili sono state limitate dalla scarsità di bestiame. I prezzi della carne ovina e avicola sono diminuiti, in parte a causa di vincoli logistici che hanno limitato l'accesso ai mercati del Vicino Oriente.

I prezzi dei prodotti lattiero-caseari osservano un aumento dell'1,2%, principalmente a causa delle quotazioni più elevate del latte in polvere, in un contesto di calo stagionale delle forniture in Oceania. I prezzi internazionali del formaggio sono ulteriormente diminuiti nell'Unione Europea, a causa dell'aumento della produzione e della debole domanda di esportazione, mentre in Oceania sono aumentati per ragioni opposte.

Lo zucchero, infine, è aumentato del 7,2% a marzo. Le crescenti aspettative che il Brasile, principale esportatore di zucchero, utilizzi una maggiore quantità di canna da zucchero per produrre etanolo al fine di contrastare l'aumento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, hanno prevalso sulle prospettive generalmente favorevoli dell'offerta globale per la stagione in corso, supportate dai buoni progressi del raccolto in India e Thailandia.