Fao/2. Produzione grano e mais stimata in calo

La Fao ha pubblicato oggi stime aggiornate sulla produzione globale di grano e mais nel 2026, che sembrano destinate a diminuire leggermente rispetto ai livelli elevati, pur rimanendo al di sopra delle medie degli ultimi cinque anni.

Con la maggior parte del raccolto mondiale di grano già seminato, la Fao prevede una produzione globale di 820 milioni di tonnellate, in calo dell'1,7% rispetto all'anno precedente. Si prevede che i prezzi più bassi e le condizioni meteorologiche avverse limiteranno la produzione di grano nell'Unione Europea, nella Federazione Russa e negli Stati Uniti, mentre in India la produzione dovrebbe raggiungere un livello record. Si prevede che l'aumento delle precipitazioni migliorerà le rese e la produzione complessiva nella Repubblica Islamica dell'Iran, in Turchia e in tutto il Nord Africa.

Tuttavia, l'escalation del conflitto nel Vicino Oriente, con il conseguente aumento dei prezzi dell'energia e dei fertilizzanti e le interruzioni delle catene di produzione e approvvigionamento, nonché la prospettiva che alcuni agricoltori si orientino verso colture meno intensive in termini di fertilizzanti, hanno introdotto ulteriore incertezza nelle prospettive per il grano e il mais, secondo il nuovo rapporto "Cereal Supply and Demand Brief".

La raccolta del mais è già in corso nell'emisfero Sud e si prevede una produzione superiore alla media in Argentina, Brasile e Sudafrica. La Fao ha inoltre aggiornato diverse previsioni, stimando ora una produzione globale di cereali nel 2025 pari a 3.036 milioni di tonnellate, il 5,8% in più rispetto all'anno precedente. La produzione mondiale di riso dovrebbe aumentare del 2%, trainata da Bangladesh, Brasile, Cina, India e Indonesia, raggiungendo il record di 563,3 milioni di tonnellate.

Si prevede che il consumo mondiale di cereali nel 2025/26 aumenterà del 2,4% su base annua, arrivando a 2.945 milioni di tonnellate, mentre le scorte globali di cereali dovrebbero espandersi del 9,2%, raggiungendo i 951,5 milioni di tonnellate. Il rapporto tra scorte e consumo mondiale di cereali alla fine della stagione 2025/26 dovrebbe attestarsi al 32,2%, a conferma di una situazione di approvvigionamento globale complessivamente confortevole. Le previsioni della Fao per il commercio mondiale di cereali nel 2025/26 si attestano a 505,3 milioni di tonnellate.