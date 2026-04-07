Alba. Consiglio comunale in memoria di Maria Franca Ferrero

Il consiglio comunale della Città di Alba (CN) si riunirà in adunanza aperta e solenne venerdì 10 aprile 2026 alle ore 18 nella Sala consiliare “Teodoro Bubbio” del Palazzo civico, per una seduta interamente dedicata alla commemorazione di Maria Franca Fissolo Ferrero, vedova di Michele Ferrero, figlio del fondatore Pietro e ideatore del brand Nutella. Maria Franca Ferrero, lo ricordiamo è deceduta il 12 febbraio scorso nella sua casa di Alba all'età di 87 anni (leggi notizia EFA News)

L’incontro, sottolinea il comunicato del Comune di Alba, "rappresenterà un momento istituzionale di raccoglimento e memoria, nel quale l’amministrazione comunale renderà omaggio alla figura e al contributo umano e civile della signora Ferrero".

La seduta si svolgerà in presenza fisica dei componenti dell’Organo consiliare e sarà aperta al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.

Sarà inoltre possibile assistere alla commemorazione in diretta streaming attraverso il canale YouTube della Città di Alba, al fine di consentire la più ampia partecipazione della comunità.

Il sindaco Alberto Gatto e la presidente del Consiglio comunale Elena Di Liddo invitano la cittadinanza a prendere parte a questo momento di condivisione e ricordo.