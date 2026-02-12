Addio a Maria Franca Ferrero, presidente onorario della holding

Lutto in casa Ferrero. Si è spenta nella notte, nella sua casa di Alba (CN), all'età di 87 anni, Maria Franca Ferrero, presidente onorario a vita di Ferrero International. Aveva assunto l'incarico lo scorso 19 dicembre (leggi notizia EFA News).

Maria Franca Fissolo era nata a Savigliano (CN) il 21 gennaio 1939. Assunta in Ferrero nel 1961 come interprete e traduttrice in una fase di forte internazionalizzazione dell'azienda, l'anno successivo aveva sposato Michele Ferrero (1925-2015), figlio del fondatore Pietro e ideatore del brand Nutella. Dal loro matrimonio, sono nati Pietro (1963) e Giovanni Ferrero (1964), quest'ultimo attuale presidente del gruppo.

Nel 2011, quattro anni prima del marito, Maria Franca Ferrero ha patito la perdita prematura del primogenito Pietro. Una vita vissuta lontana dai riflettori e dall'attività dell'azienda, la vedova di Michele Ferrero si è dedicata per lo più alle attività benefiche, che le sono valse, tra gli altri, il premio della National Italian American Foundation. Nel 2024 era stata insignita del titolo di cavaliere di gran croce al merito della Repubblica italiana.

Da ricordare il suo impegno per la Fondazione Ospedale di Verduno, intitolato alla memoria di Michele e Pietro Ferrero.

Il presidente onorario di Ferrero International lascia il figlio Giovanni, le nuore Paola e Luisa e cinque nipoti. Maria Franca Ferrero ha vissuto a lungo a Bruxelles e a Monaco, prima di ristabilirsi definitivamente ad Alba, città a cui era fortemente legata e nella quale è venuta a mancare.