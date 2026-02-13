Ferrero: il cordoglio di Mattarella per scomparsa della Presidente

"Scompare, con la morte di Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onorario di Ferrero International S.A., una figura che ha accompagnato, con il marito Michele Ferrero, una delle esperienze più significative dell'imprenditoria italiana, affermatasi nel campo agro-alimentare". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a seguito della scomparsa della moglie dell'imprenditore che ha creato l'impero della Nutella (vedi articolo di EFA News).

"La visione internazionale, il radicamento profondo nel territorio, la vocazione sociale dell'impresa, la profonda impronta lasciata con le iniziative avviate dalla fondazione Ferrero, sia sul terreno squisitamente sociale, sia sul terreno culturale, testimoniano di una visione dell'impresa come missione che sa unire alla dimensione economica quella civile e, a essa, Maria Franca seppe dare il suo contributo. Al figliolo Giovanni, a tutti familiari, a quanti hanno condiviso con lei una straordinaria avventura di vita, vanno sentimenti di intensa partecipazione al lutto", ha concluso il Presidente.