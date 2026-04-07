Pharmanutra ed Enervit preparano le liste per i nuovi cda

Pharmanutra, holding quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella ricerca e commercializzazione di complementi nutrizionali e dispositivi medici, ha reso note le due liste presentate per la nomina del consiglio di amministrazione in vista dell'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2026.

La lista di maggioranza è stata presentata da ALH, azionista con il 31,384% del capitale: essa candida Andrea Lacorte alla presidenza, insieme a Roberto Lacorte, Carlo Volpi, Germano Tarantino, Simona Del Re e quattro consiglieri indipendenti: Alessandro Calzolari, Elena Pro, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti.

La lista di minoranza, presentata da un gruppo di investitori istituzionali rappresentanti il 3,29% del capitale, candida due consiglieri indipendenti: Simonetta Iarlori e Pietro Durante.

In vista dell'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2026, anche Enervit, società quotata su Euronext Milan attiva nella nutrizione sportiva, ha reso note le due liste presentate per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

La lista di maggioranza è stata depositata da Amrast, Malmoria e M2PA (soci aderenti al patto parasociale con una partecipazione complessiva del 50,26%) e propone dieci candidati al consiglio di amministrazione: Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Maria Sorbini, Marina Petrone, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli (indipendente), Chiara Dorigotti (indipendente), Francesca Sorbini, Michele Cannarella e Maria Alina Sorbini.

Per il collegio sindacale sono candidati Claudia Costanza, Giorgio Ferrari e Giuseppe Fredella come sindaci effettivi.

La lista di minoranza è stata presentata da Duke Investment, titolare del 31,09% del capitale. Propone tre candidati indipendenti al cda (Roberta Di Vieto, Massimo Piombini e Fabio De Seta) e Pier Paolo Caruso come sindaco effettivo.





