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Carne Salada Trentino Igp: produzione certificata
Masaf autorizza Csqa a svolgere i controlli sul prodotto a denominazione
Con decreto del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Csqa ha ottenuto l’autorizzazione a svolgere le attività di controllo e certificazione sulla Carne Salada del Trentino Igp, entrata ufficialmente nel Registro europeo delle Indicazioni Geografiche nell’ottobre del 2025.Si avvicina così l’ingresso sul mercato dei primi prodotti certificati Igp di un’eccellenza fortemente l...
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EFA News - European Food Agency
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