Tyson foods chiude stabilimento in Georgia

La crisi che colpisce da tempo la carne statunitense miete un'altra vittima. Parliamo del gigante della carne statunitense Tyson Foods il quale ha confermato la chiusura dello stabilimento di alimenti pronti a Rome, in Georgia, "a causa di cambiamenti che hanno reso il sito non più redditizio".

L'azienda ha dichiarato che lo stabilimento operava con un modello a cliente unico, un modello "diventato insostenibile a seguito di recenti sviluppi". Anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle tempistiche o sul numero di posti di lavoro interessati, Tyson ha riconosciuto l'impatto che avrà la chiusuira dello stabilimento sui dipendenti e sulla comunità locale. In quest'ottica l'azienda intende,"incoraggiare i membri del team interessati a candidarsi per altri ruoli all'interno dell'azienda".

L'azienda sta collaborando con le autorità statali e locali per supportare i dipendenti durante la transizione: inoltre, Tyson Foods ha annunciato in una recente comunicazione alla SEC che Phillip Thomas è stato nominato responsabile della contabilità, con effetto dal 6 aprile 2026.

Thomas sostituisce Lori Bondar, che si dimette dal ruolo ma rimarrà vicepresidente senior per supportare la transizione. Bondar ha intenzione di andare in pensione prima della fine dell'attuale anno fiscale. Thomas ha già ricoperto questo ruolo da luglio 2020 a dicembre 2023 ed è stato vicepresidente e controller di Tyson negli ultimi sei anni. Ha, inoltre, ricoperto ruoli dirigenziali nel settore finanziario presso Tyson dal 2008.